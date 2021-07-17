МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. В публичном пространстве довольно подробно был обсужден вопрос об ответственности гражданина, который приобретает поддельную справку или сертификат. Наказание может оказаться весьма заметным — даже если вы не окажетесь за решеткой, все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, испытать на себе вполне реально, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. В Кремле допустили ужесточение мер против COVID по французскому сценарию

Ответственность может наступить по части 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей наказание (ограничение свободы, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года) за приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

"Кроме того, не стоит забывать и о статье 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". За совершение данного преступления можно расстаться с 80 тысячами рублей в виде уголовного штрафа, либо в течение года потрудиться на исправительных работах, а в случае, если деяние по неосторожности повлекло смерть человека – то виновному грозит до пяти лет лишения свободы", — говорит эксперт.

В совокупности со статьей 327 УК наказание может оказаться и не таким уж незаметным. "И совершенно точно не стоит надеяться на то, что все можно "порешать" и в итоге откупиться от всех проблем. В исправительную колонию можно и не попасть, но все негативные последствия, которые несет в себе судимость за совершение уголовного преступления, испытать на себе вполне реально", — отмечает юрист.

Вопрос привлечения к ответственности изготовителей поддельных справок требует дополнительного разъяснения.

Несмотря на то, что правоохранительные, контрольные и надзорные органы находятся в стадии активной профилактики данного вида противоправной деятельности и есть достаточно серьезные оперативные наработки, желающие подзаработать на поддельных справках, пока ещё остаются. Пока ещё есть неразобщенные устойчивые группы, которые поставили на поток изготовление фальшивок.

Примечательно, по словам специалиста, что здесь все происходит вопреки законам рынка: не спрос рождает предложение, а наоборот — предложение рождает спрос. И этому явлению постепенно ставится надежный барьер в виде “более активной и динамичной правоприменительной и судебной практики”. Еще страшнее: по ком ударит новый виток пандемии

Изготовление поддельной справки требует определенных формальностей. Конечно, есть предложения, в соответствии с которыми можно приобрести явно подложные справки, которые выявляются достаточно быстро и просто.

Такие действия образуют состав преступления, предусмотренный ст. 159 УК России – мошенничество, то есть хищение денежных средств гражданина путем обмана или злоупотребления доверием. В данном случае продавец поддельной справки знает, что реализуемый им "документ" не проходит ни по каким базам данных и умышленно вводит покупателя в заблуждение относительно того, что у него возникнут такие же права, как и у вакцинированного гражданина.

Однако в большинстве случаев, изготовление поддельной справки — более сложный механизм. Это невозможно без участия в данной схеме нескольких звеньев: как правило, это продавец и недобросовестные работники сферы здравоохранения, которые имитируют процедуру прохождения гражданином всего цикла вакцинации, внося необходимые сведения в документы и базы данных. При этом им ничего не остается, как просто утилизовать, а проще говоря, выливать в раковину выделенную государством вакцину.

Стоимость самой распространенной сегодня вакцины составляет практически две тысячи рублей. Соответственно, при уничтожении вакцины, эти деньги фактически похищаются у государства. Кроме того, такие действия наносят ущерб гражданину, так как поддельные справки продаются по цене от 5 до 30 тысяч рублей. Эпидемиолог назвал "золотой стандарт" вакцинации от COVID

В этом случае, члены таких групп могут привлекаться к уголовной ответственности по частям 1,2,3,4 ст. 160 УК России (в зависимости от обстоятельств совершения преступного деяния) – наказание денежные штрафы или до 2 лет лишения свободы. Кроме того, должностные лица, участвующие в таком преступном промысле могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 285 УК России — злоупотребление должностными полномочиями.

В дополнение к черным дельцам также может быть применена статья 327 УК в части изготовления и сбыта заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

“Уничтожение вакцины из корыстных интересов в момент обострения эпидемии сродни самому циничному преступлению – мародерству. И главная задача сегодня – дезорганизовать и разобщить рынок поддельных справок, сделать их изготовлением невыгодным и опасным. Эффективно достичь этого можно только в том случае, если негативные последствия для участников черного рынка будут в разы превосходить выгоду. И это уже активно делается, так что лучше не рисковать и всегда оставаться в правовом поле”, — подытожил Соловьев.