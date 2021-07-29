МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. ВОЗ рекомендует взрослым потреблять менее 5 граммов соли в день. Это чуть меньше одной чайной ложки. При этом вся потребляемая соль должна быть обогащена йодом, который имеет важнейшее значение для здоровья человека, рассказала агентству "Прайм" заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

"Чтобы выбрать качественную йодированную соль с гарантированным содержанием йода, соответствующим физиологическим потребностям, рекомендуем выбирать соль с российским Знаком качества", — говорит эксперт.

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При покупке поваренной соли также следует обращать внимание на срок годности, содержание йода и класс помола.

"В соли мелкого помола йод более стабилен. Содержание йода должно быть не менее 40+15мкг/г. На момент покупки срок годности продукта должен составлять не менее 9 месяцев. По истечении этого срока соль не испортится, но и йодированной уже не будет", — заключила Саратцева.

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