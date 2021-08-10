МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Самое главное – это быстро понять, что вам звонят мошенники. Разговор с незнакомцем можно сразу начать с того, что человек "портит свою карму", и что рано или поздно будет возбуждено уголовное дело, и его будут привлекать как соучастника в мошенничестве. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Конечно, такие разговоры, как правило, мало влияют на злоумышленников, но не мытьем, так катаньем мошенник будет делать для себя определенные выводы, размышлять, так что говорить об этом стоит", — считает юрист.

Мошенники придумали схему с шантажом "троллящих" их россиян у вас нет карты в банке, от имени которого вам якобы звонят, что номер телефона вам неизвестен, и что по приложениям, которые пробивают номера, вы узнали, что это мошенники или навязчивая реклама.

"То есть, самое главное — вовремя обличить мошенника и провести с ним разъяснительную, психологически воспитательную беседу", — заключил эксперт.

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