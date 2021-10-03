МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Детские и материнские пособия устанавливаются в фиксированных размерах. Многие из них, например, по беременности и родам зависят от величины МРОТ и индексируются в феврале, рассказала агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Минтруд предложил выдавать маткапитал отцам-одиночкам

Она напомнила, что минимальный размер оплаты труда с 1 января текущего года был повышен до 12 792 рублей, а в 2022 году увеличится до 13 617 рублей.

"В 2022 году коэффициент индексации социальных выплат и пособий составит 4,3%. Это прогнозный показатель", — отметила эксперт.

При определении размера пособия по беременности и родам, при расчете минимального суммарного размера среднего заработка, устанавливается величина в 24-х кратном размере МРОТ.

"В 2021 году он составлял 307 008 рублей, а в 2022 году будет уже 326 808 рублей" — сообщила эксперт.

Что касается пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет — оно выплачивается ежемесячно. В 2021 году минимальный размер пособия по уходу за первым, вторым и последующими детьми составляет 7 082 рубля.

С февраля будущего года из-за увеличения МРОТ, он увеличится до 7 387 рублей в месяц.

Кроме того, согласно проекту бюджета Пенсионного фонда РФ размер материнского капитала будет увеличен в 2022 году. Так, предполагаемые выплаты на первого ребёнка составят 503 237 рублей. На второго — 665 009 рублей, если за первого маткапитал получен не был.

При рождении второго ребенка для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, дополнительная выплата составит 161 772 рубля.

Читайте также:

В России предложили расширить использование маткапитала