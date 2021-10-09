МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Безопасной дозы алкоголя нет, но есть уcловная "норма" для взрослых людей — две стандартные порции алкоголя в день. Стандартная порция — это 10 граммов чистого алкоголя. Один бокал вина (140 мл) — это примерно 13 граммов чистого спирта, одна рюмка крепкого алкоголя (40 мл) — 12,5 граммов. Однако и эту дозу нельзя назвать безопасной, можно лишь говорить о том, что употребление алкоголя в этих количествах будет приносить меньший вред, рассказывает агентству "Прайм" психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Шамиль Абдрашитов.

"По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешён и доступен, а информации о его вреде слишком мало. Это создаёт иллюзию относительной безопасности алкоголя для здоровья человека", — отмечает врач. Россиянам разъяснили, когда можно садиться за руль после алкоголя

Действительно, есть исследования о том, что люди, употребляющие алкоголь в небольших количествах имеют меньший риск развития болезней сердца, сахарного диабета. Однако в реальной жизни часто очень сложно контролировать количество принятого алкоголя и можно легко стать его заложником, заработав алкогольную зависимость, которая на сегодняшний день крайне сложно поддается лечению.

"Я почти уверен, что никто из нас не принимает алкоголь в лечебных целях — мы преследуем совершенно другие эффекты", — говорит нарколог.

Физическая активность и здоровое питание приносят намного больше пользы. Полный отказ от алкоголя может значимо улучшить качество жизни человека, даже если он ранее употреблял алкоголь в умеренных количествах, указывает эксперт.