МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. К празднованию Нового года многие начинают готовиться заранее, закупая подарки и продукты к праздничному столу. Традиционный рост спроса в предпраздничный период – лишь один из поводов для изменения цен на ряд потребительских товаров, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Россиян предупредили о резком росте цен на духи из Европы

По ее словам, рост цен затронет импортные товары, особенно электронику, бытовую технику, автомобили и может составить до 15% в годовом выражении.

"Причины кроются в существенном подорожании металлов, кризисе с поставками полупроводников, росте цен на энергоносители", — поясняет эксперт.

В меньшей степени подорожают одежда и обувь (на 3-5% за оставшиеся месяцы года). Это вызвано тем, что многие производители работают по предзаказам, которые уже оплачены и даже отгружены. Так что, на цены в этом сегменте отразятся в большей мере логистические затраты и валютный курс.

Цены на продукты питания изменятся в большей степени.

"Продолжится начавшийся в сентябре рост цен на овощи – на прилавки поступают отечественные тепличные помидоры и огурцы, затраты на выращивание которых растут; сократились поставки томатов из Турции, что приведет к снижению предложения. Вместе с этим увеличивается на прилавках доля импортной плодоовощной продукции. Возможно также и повышение цен на картофель", — отмечает Долгова.

Год дорогих макарон. Какие продукты подорожают в ближайшие месяцы

Рост цен на пшеницу отразится на ценах всех товаров, в производстве которых она используется – макароны, хлебобулочные, кондитерские изделия, мука. Договоренности с птицеводами, возможно, позволят стабилизировать цены на мясо кур до конца года, но цены на яйца продолжат рост — он может составить до 10-11%.

С 1 октября закончилось действие соглашения о регулируемых розничных ценах на подсолнечное масло. Но с этой же даты начали действовать повышенные экспортные пошлины, что способствует сокращению экспорта и насыщению внутреннего рынка. Более высокий урожай текущего года также позволяет надеяться на стабильность цен на данный продукт.

Вырастут цены на вина, чему способствуют действующий закон о виноградарстве и виноделии, плохой урожай винограда в южных регионах нашей страны, а также в Европе, удорожание логистики и трудности с доставкой, слухи о возможном введении запретительных пошлин на вина из ЕС. Ценники на вина могут подняться на 15-20%. Рост цен на водку может составить до 10%, чему во многом способствует подорожание зерновых, предупреждает Долгова.

Поскольку спрос на шампанское перед Новым годом максимальный, то производители заранее увеличивают объемы его выпуска, и дефицита в торговле не будет, но на затраты виноделов влияет стоимость винограда. "Повышение цен на главный новогодний напиток, скорее всего, будет в пределах продовольственной инфляции (8-10%)", — предположила эксперт.