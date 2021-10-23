МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Условно "вредными" продуктами принято считать переработанные мясные продукты (например, колбасные изделия, мясные деликатесы), кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты. Опасными эти продукты для здорового человека становятся в зависимости от частоты их потребления и сбалансированности рациона в целом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко.

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Также есть определенные хронические заболевания, при которых перечисленные группы продуктов становятся более "вредными". Регулярное потребление этих продуктов часто приводит к набору жировой массы тела — вплоть до ожирения из-за их высокой калорийности и низкой питательной нагрузки.

По словам врача, неправильное питание увеличивает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и др.), желудочно-кишечных расстройств, болезней почек и некоторых видов онкологических заболеваний.

"На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов", — подчеркивает врач.

"Вредные" продукты необходимо контролировать по частоте и количеству потребления. Так, например, насыщенные жиры в рационе должны составлять менее 10 % от общей калорийности рациона, свободные сахара — менее 10-5 %, потребление красного мяса не чаще 2-3 раз в неделю, соли — 5 г в сутки (йодированной).

Эксперт также отмечает, что среди запрещенных продуктов первое место занимает алкоголь. Также следует отказаться от продуктов с учетом аллергии и индивидуальной непереносимости.