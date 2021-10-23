МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Условно "вредными" продуктами принято считать переработанные мясные продукты (например, колбасные изделия, мясные деликатесы), кондитерские изделия, мучные и хлебобулочные изделия, сладкие безалкогольные напитки, жирные молочные продукты. Опасными эти продукты для здорового человека становятся в зависимости от частоты их потребления и сбалансированности рациона в целом, рассказывает агентству "Прайм" доцент кафедры поликлинической терапии лечебного факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, терапевт, гастроэнтеролог Дмитрий Карпенко. Диетолог назвала вредный для употребления продукт при коронавирусе

Также есть определенные хронические заболевания, при которых перечисленные группы продуктов становятся более "вредными". Регулярное потребление этих продуктов часто приводит к набору жировой массы тела — вплоть до ожирения из-за их высокой калорийности и низкой питательной нагрузки.

По словам врача, неправильное питание увеличивает риск сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркт, инсульт и др.), желудочно-кишечных расстройств, болезней почек и некоторых видов онкологических заболеваний.

"На сегодняшний день, несмотря на популяризацию здорового питания, статистика остается прежней: дисбаланс питания характеризуется избыточным потреблением жиров (особенно за счет насыщенных и трансжиров), добавленных сахаров, поваренной соли и недостаточным потребление полиненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов", — подчеркивает врач.

"Вредные" продукты необходимо контролировать по частоте и количеству потребления. Так, например, насыщенные жиры в рационе должны составлять менее 10 % от общей калорийности рациона, свободные сахара — менее 10-5 %, потребление красного мяса не чаще 2-3 раз в неделю, соли — 5 г в сутки (йодированной).

Эксперт также отмечает, что среди запрещенных продуктов первое место занимает алкоголь. Также следует отказаться от продуктов с учетом аллергии и индивидуальной непереносимости.