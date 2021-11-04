МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Белгородская область и Татарстан не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Кремль сообщил об отсутствии решения о продлении нерабочих дней

В Белгородской области возобновят работу общепит, спортивные и развлекательные организации, учреждения культуры и образования, а также предприятия торговли и услуг, однако для последних на ближайшие две недели вводится система QR-кодов, кроме магазинов с товарами первой необходимости, сообщил в своем аккаунте в instagram губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, принятые в регионе из-за ситуации с COVID-19 ограничительные меры дали результат.

Власти Татарстана также не исключают введения дополнительных ограничительных мер.

Ранее от продления нерабочих дней отказались Ингушетия, Москва и Московская область.

Напомним, что Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в рамках противодействия заболеванию коронавирусом. При этом регионам было дано право установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и/или продлить их после 7 ноября.