МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил необходимость действовать сообща в борьбе с коронавирусной инфекцией. Еще два региона не стали продлевать нерабочие дни

Поздравляя жителей столицы с Днем народного единства, мэр города призвал горожан поддерживать друг друга и с оптимизмом смотреть в будущее.

"Желаю всем здоровья, благополучия и добра!" — написал Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В среду Сергей Собянин сообщил, что режим нерабочих дней в Москве не будет продлеваться после 7 ноября. По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 в городе стабилизировалась. Речь идет, в частности, о выявляемости инфекции и госпитализации больных с тяжелой формой течения болезни.

Аналогичное решение приняли в Московской области.