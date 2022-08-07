МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Самыми популярными автомобилями у россиян в июне-июле стали корейские Kia и Hyundai, а также российская Lada, при этом абсолютное большинство сделок приходилось на машины с пробегом, говорится в исследовании сервиса "СберАвто", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиянам рассказали, какие автобренды первыми уйдут из России

"В июне и июле российские автолюбители отдавали предпочтения маркам Kia (12%), Hyundai (10%), Lada (8%)", — сказано в исследовании.

На четвертом месте оказались автомобили Volkswagen. Самыми популярными моделями стали KIA Rio, Hyundai Solaris, Lada Granta, Lada Vesta. Около 6% от общего числа продаж составила доля китайских автомобилей.

Абсолютное большинство сделок (94%) пришлось на автомобили с пробегом, и 6% – на новые авто. Самое большое количество сделок совершали покупатели из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Красноярска, Новосибирска и Уфы.