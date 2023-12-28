МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. С января 2024 года в России вступает в силу несколько законов, некоторые из них председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Путин подписал новую редакцию закона о занятости

В 2024 году увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — его минимальная сумма составит 19 242 рубля. Зарплата вырастет у 4,8 миллиона человек, более 32 миллионов пенсионеров коснется рост страховых пенсий на 7,5 процента. Помимо этого, повысится сумма социальных налоговых вычетов.

Также вступят в силу законы, направленные на поддержку семей. С начала года НДФЛ перестанут взимать с денежных выплат к ордену "Родительская слава" и званию "Мать героиня". Кроме того, налогом не будут облагаться доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, которые получены на соревнованиях и конкурсах регионального и местного уровня, а также выплата материальной помощи студентам колледжей и вузов.

"С 1 января родители, которые выйдут на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, продолжат получать пособие по уходу за ним. Это станет дополнительной поддержкой семьям с детьми и защитит мам и пап, которые вынуждены выходить из декрета раньше", — добавляет Володин.

Кроме того, в январе расширится список товаров, на которые распространяется пониженная ставка НДС. В их число, в частности, войдут детские автокресла и велосипеды. Социальные и страховые пенсии по случаю потери кормильца будут назначаться в беззаявительном порядке.

Изменения также коснутся оформлений кредитных каникул, выплат материнского капитала, регулирования отношений в сфере занятости населения.