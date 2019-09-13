OPAL ПОПАЛ В ОПАЛУ

Главным событием недели стала отмена судом ЕС во вторник решения Еврокомиссии от 2016 года, которое расширяло доступ "Газпрома" к мощностям газопровода Opal. Оно давало российской компании право дополнительно транспортировать по Opal до 10,2 миллиарда кубометров газа в год, вдобавок к 12,8 миллиарда кубов, которые по европейским нормам разрешены "по умолчанию". Сейчас же Суд ЕС посчитал, что расширив доступ российской компании к газопроводу, ЕК нарушила принцип энергетической солидарности между государствами-членами союза. Из-за этого "Газпром" должен сократить транспортировку газа по Opal до половины транзитной мощности. Эксперты полагают, что решение по газопроводу Opal улучшает переговорную позицию Киева на трехсторонних консультациях с РФ и Еврокомиссией по транзиту газа через Украину, новый раунд которых пройдет 19 сентября. Оно повышает шансы на заключение среднесрочного контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" на условиях "качай-или-плати".

В пятницу регулятор ФРГ запретил "Газпрому" использовать дополнительные мощности газопровода Opal для транспорта газа в Европейский союз, даже если они уже были ранее забронированы компанией. В России считают, что решение суда еще можно обжаловать – ситуация будет обсуждаться на правительственном уровне, в том числе, с "Газпромом". Юристы Минэнерго прорабатывают свою позицию, которая в дальнейшем будет озвучена. Эксперты высказывают мнение, что решение было принято в интересах США, которые активно продвигают свой сжиженный газ на рынок ЕС. Однако оно может быть пересмотрено, когда Европа начнет замерзать зимой – ведь цена СПГ из США примерно на треть выше, чем на российский трубопроводный газ.

ФИНАНСОВЫЙ ФОРУМ В МОСКВЕ

Не менее значимым событием стал Московский финансовый форум, на котором банкиры, представители власти и экономисты сделали ряд громких заявлений относительно ситуации в экономике РФ и озвучили дальнейшие планы. Так, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ФНБ начнет инвестировать после достижения планки в 7% ВВП, ее повышение не обсуждается. Инвестиции планируются, прежде всего, в российские проекты, в том числе, нефтегазовые. Он также рассказал, что в 2020 году Минфин планирует внешние займы в валюте, но не в долларах. Кроме этого, в ходе форума было предложено отменить уголовную статью за невозврат валютной выручки.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина пообещала не запускать печатный станок для роста экономики – это не поможет, а, скорее, помешает. Низкий рост вызван структурными факторами, и денежно-кредитная политика ЦБ практически бессильна, считает она. Россия не должна повторять ошибки тех стран, которые пренебрегали таким структурным характером замедления экономики, пытались с помощью печатного станка "разогреть" экономику, подчеркнула глава регулятора. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь заявил, что не верит в результативность нацпроектов, так как они не до конца структурированы. Звучали и популистские предложения – так, глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян путем введения необлагаемого минимума. Это решит проблему для самых незащищенных слоев населения, полагает он.

ЗАОЧНЫЙ АРЕСТ БРАТЬЕВ АНАНЬЕВЫХ

Басманный суд Москвы во вторник заочно арестовал бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, которого вместе со старшим братом Алексеем обвинили в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Арест вступит в силу, если их выдадут России из-за рубежа или же задержат на территории РФ. Им грозит до десяти лет колонии. В начале сентября Ананьевых объявили в федеральный, а через несколько дней и в международный розыск. В качестве потерпевшего по делу признан Промсвязьбанк, заявивший о преступлении в правоохранительные органы еще в прошлом году. В банке считают, что до введения временной администрации из кредитного учреждения было похищено 102 миллиарда рублей. Новые владельцы Промсвязьбанка через суд потребовали от братьев Ананьевых вернуть 282 миллиарда рублей, которые, по мнению истцов, структура потеряла по вине банкиров.

На счета, земли, дома, автомобили и самолеты Ананьевых наложен арест по данному иску. Они подавали апелляции о снятии большей части обеспечения, однако суд их жалобы отклонил. Оба брата давно скрылись за границей. Где именно они сейчас находятся, неизвестно. В свою очередь, адвокат Алексея Ананьева заявил, что его подзащитный не скрывается от следствия, он просто не был должным образом оповещен о возбуждении в его отношении уголовного дела.

ГОСДОЛГ УШЕЛ В МИНУС

Чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения против РФ санкций и падения цен на нефть в 2014 году. На этой неделе стало известно, что в текущем 2019 году госдолг России в широком смысле (включает внутренний и внешний долг федерального правительства, а также субъектов и муниципальных образований) сократился по сравнению с ликвидными активами федерального правительства, регионов и внебюджетных госфондов. Это произошло из-за рекордного количества резервов, покрывающих госдолг. Таким образом, при необходимости Россия может покрыть все свои долги за счет государственных депозитов ЦБ РФ и коммерческих банков, не понадобится даже трогать иные средства.

По оценке экспертов, это не означает, что сам по себе госдолг сокращается – он растет по 15% год к году, однако поступления в бюджет растут быстрее. Такое состояние является следствием избыточно жесткой, фактически сдерживающей экономический рост бюджетной и монетарной политики государства. Впрочем, в какой-то мере жесткость оправдана: в отличие от развитых стран, Россия больше зависит от внешних факторов. Она не самодостаточна, и любые внешние шоки переживает очень тяжело. Ситуацию усугубляет то, что Россия очень зависима от экспортных ресурсов, спрос на которые во время кризисов снижается. Поэтому когда остальные страны теряют 1-2% ВВП, Россия может уйти в отрицательную область. Власти РФ стремятся "подстелить соломки", чтобы минимизировать последствия потенциального кризиса.

РФ ВЫИГРАЛА В ВТО У УКРАИНЫ

Украина проиграла России в ВТО в споре по энергокорректировкам, применяющимся для расчета себестоимости российской продукции. Эта методика предполагает, что вместо цен на энергоносители на российском рынке используются цены на рынках третьих стран. Основная претензия РФ заключалась в том, что Киев несправедливо занижал внутренние цены на газ, который российские компании приобретали для производства нитрата аммония. ВТО с этим согласилась, признав, что включение в охват производителя, который был признан не демпингующим, и другие процедурные аспекты пересмотра цен не соответствуют нормам организации. Минэкономразвития РФ рассчитывает, что Украина после этого оперативно устранит допущенные нарушения международных обязательств.

В министерстве также надеются, что победа России в ВТО по иску к Украине по энергокорректировкам увеличивает российские шансы по успешному оспариванию европейских антидемпинговых мер. Европа также применяет методику энергокорректировок в антидемпинговых расследованиях в отношении российских товаров. В настоящее время в ЕС действуют четыре антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" – в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб, а также введенная в апреле 2019 года предварительная мера в отношении карбамидно-аммиачной смеси.

ЕЦБ ПОЗАБОТИЛСЯ ОБ ЭКОНОМИКЕ

В четверг состоялось заседание ЕЦБ, в рамках которого регулятор ожидаемо принял меры, нацеленные на стимулирования экономики. Он сохранил базовую ставку на нулевом уровне, понизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%, и объявил о программе выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц с 1 ноября. Позднее на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что неопределенность в мировой экономике влияет на экономику еврозоны и понизил краткосрочный прогноз ВВП макрорегиона. Так, регулятор сократил оценку годовой инфляции в еврозоне на текущий год на 0,1 процентного пункта — до 1,2%. Прогноз на 2020 год снижен на 0,4 пункта – до 1,0%, на 2021 год — на 0,1 пункта, до 1,5%. Прогноз роста ВВП еврозоны на 2019 год снижен на 0,1 п.п., до 1,1%, на 2020 год снижен до 1,2% с 1,4%. На 2021 год прогноз сохранен на уровне 1,4%.

Инвесторы ожидают, что соответствующие меры помогут стимулировать рост замедляющейся экономики. Поэтому решение ЕЦБ вывело мировые фондовые индексы в "зеленую" зону. Позитива добавила новость о потеплении внешнеторговых отношений США и Китая. В четверг американский президент Дональд Трамп сообщил об отсрочке введения пошлин на китайские товары. Этот шаг был принят после того, как Китай решил освободить от пошлин в общей сложности 16 наименований американских товаров. В то же время игроки рынка предпочитают сохранять осторожность в ожидании нового раунда торговых переговоров между сторонами в начале октября.

ОПЕК+: ЖДЕМ ДЕКАБРЯ

В четверг в Абу-Даби прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Никаких конкретных решений принято не было — стороны договорились, что сокращение добычи нефти ОПЕК+ в ближайшее время усилится за счет стран, пока не выполняющих свои обязательства — Нигерии, Ирака и Казахстана. Если отстающие включатся в сделку в полной мере, с рынка уйдут порядка 400-500 тысяч баррелей в сутки. Страны ОПЕК+ обязались с сентября-октября полностью соблюдать соглашение о сокращении добычи, поэтому в перспективе предложение с их стороны может сократиться.

Вопрос более глубокого снижения добычи всеми странами сделки может быть поднят только в декабре. Сейчас ситуация на рынке может меняться, и общий подход участников заключается в том, что необходимо отслеживать ситуацию, качественно прогнозировать и иметь необходимые инструменты для оперативного реагирования. Следующее заседание министерского комитета по мониторингу ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене, и к этому моменту может появиться определенность по многим факторам. В частности, Трамп говорил о возможности ослабления санкций против Ирана – если это произойдет, объем предложения на рынке значительно вырастет. В четверг Международное энергетическое агентство сообщило о возможности дополнительного роста предложения нефти в 2020 году, что также оказывает давление на стоимость сырья.