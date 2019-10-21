МОСКВА, 21 окт — Dow Jones. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе, вероятно, вновь поставит согласованную с ЕС сделку по Brexit на решающее голосование британского парламента после того, как законодатели вынудили его просить Европейский союз об очередном переносе даты выхода Великобритании из его состава.

Уже в понедельник Джонсон может попытаться заручиться поддержкой, необходимой, чтобы выиграть голосование, открывающее Великобритании путь для выхода из ЕС после более трех лет переговоров и острых дебатов. На Даунинг-стрит надеются использовать победу для ускоренного завершения всех законодательных формальностей раньше 31 октября, чтобы ходатайствовать об очередном переносе даты Brexit не было необходимости. Власти Британии запускают очередной этап экстренного плана на случай Brexit без сделки

Для утверждения сделки не обладающему парламентским большинством правительству Джонсона не хватает всего несколько голосов. Пока неясно, удастся ли ему получить поддержку достаточного числа несогласных в собственной партии и среди оппозиции. Его предшественнице Терезе Мэй так и не удалось заручиться такой поддержкой, что после трех проигранных голосований вынудило ее уйти в отставку.

Другой вопрос заключается в шансах предварительного соглашения по Brexit пройти через руки законодателей без изменений как со стороны сторонников, так и со стороны противников выхода из ЕС. Предложенная ими правка (например, о необходимости утверждения сделки вторым референдумом) может оказаться неприемлемой для правительства. Препятствием на пути усилий Джонсона по проведению своей сделки через голосование в понедельник могут также стать запутанные парламентские процедуры.

Джонсону удалось добиться утверждения новой сделки по Brexit на саммите лидеров ЕС в четверг. Такой дипломатический успех стал неожиданностью для его политических оппонентов.

Премьер-министр представил сделку на редком субботнем заседании парламента, призвав законодателей проголосовать за новый документ. Джонсон заявил, что его сделка обеспечит "настоящий Brexit", который ознаменует "самое значимое восстановление национального суверенитета в парламентской истории".

Однако, вместо того, чтобы голосовать по сделке, законодатели приняли решение о том, что решающее голосование может быть проведено только после досконального изучения всего сопутствующего законодательства. На это может уйти несколько дней, недель и даже месяцев.

Правительство продолжает надеяться на успех. Некоторые законодатели голосовали за обязательную отсрочку Brexit исключительно ради того, чтобы избежать нарушения экономических процессов в случае выхода Великобритании из Евросоюза без сделки. При этом они заявляли о намерении поддержать Brexit, когда такой риск будет исключен.

Субботнее решение парламента запустило в действие закон, предписывающий Джонсону ходатайствовать о продлении членства Великобритании в ЕС до 31 января, чтобы предотвратить ее выход из блока в конце октября в отсутствие необходимой законодательной структуры.

Джонсон, который неоднократно заявлял, что лучше "умрет в канаве", чем будет просить об отсрочке Brexit, подчинился решению. При этом, однако, чтобы продемонстрировать вынужденный характер своих действий, подписывать ходатайство он не стал, а в отдельном письме на имя президента Европейского совета Дональда Туска попросил лидеров ЕС отклонить его собственное ходатайство.

"Дальнейшая отсрочка повредит интересам Великобритании и нашим партнерам в ЕС", — написал Джонсон. На Даунинг-стрит рассчитывают, что законодатели будут охотнее голосовать за новую сделку в условиях сохранения опасности жесткого Brexit.

"Мы выйдем из ЕС 31 октября. У нас есть для этого средства и возможности", — заявил министр правительства Джонсона Майкл Гоув в воскресном интервью Sky News.

Ходатайство о продлении членства Великобритании вынуждает лидеров ЕС принять три непростых решения: утверждать ли ходатайство, когда принимать решение о его утверждении, и на какой срок продлевать членство Великобритании в случае утверждения ходатайства.

Правительства ЕС очень хотят положить конец эпопее с Brexit как можно скорее, чтобы перейти к решению других насущных проблем. С одной стороны, им выгодно оказывать давление на британских законодателей, чтобы те поддержали сделку, согласованную ими с Джонсоном. С другой стороны, они не хотят оказаться в ситуации, когда Великобритания случайно выйдет 31 октября из ЕС без сделки из-за того, что они не перенесли этот срок. Британские депутаты одобрили поправку, обязывающую премьера просить отсрочку Brexit

В субботу днем президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Джонсоном обозначил "необходимость быстрого прояснения позиции Великобритании" по соглашению. Как сообщает один из помощников, Макрон заявил, что "отсрочка не в интересах сторон". Джонсон также беседовал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и Дональдом Туском.

В субботу вечером Туск написал в Твиттере, что ему понадобится несколько дней, чтобы обсудить решение об удовлетворении ходатайства Великобритании с другими лидерами ЕС. Один из высокопоставленных представителей ЕС заявил в воскресенье, что вероятность того, что решение будет принято раньше голосования британских законодателей, крайне мала. Это является одним из способов оказания давления на парламент Великобритании.

Туск может принять решение о созыве лидеров ЕС еще на один саммит для рассмотрения ходатайства за несколько дней до 31 октября. Это позволит одновременно подтолкнуть британский парламент к утверждению сделки и исключить опасность жесткого Brexit.

В письме Туску Джонсон заявил о готовности прибыть на такой саммит, чтобы проинформировать коллег из ЕС о ходе процесса ратификации.

Если лидерам ЕС покажется, что времени для согласования сделки остается слишком мало, то большинство из них наверняка согласятся на продление срока. При этом любое решение по этому вопросу должно быть единогласным.

После этого им нужно будет принять решение о том, какую отсрочку они поддерживают: короткую техническую, предоставляющую сторонам достаточно времени лишь для ратификации соглашения, или более длительную, которая позволит Великобритании провести всеобщие выборы или второй референдум, которого все еще могут потребовать британские законодатели.

В качестве варианта лидеры ЕС могут использовать формулу, найденную при втором продлении срока Brexit в апреле: предоставить Великобритании длительную отсрочку с возможностью досрочного выхода из ЕС по завершении процесса ратификации. Сделка также требует утверждения Европейский парламентом, который может проголосовать по ней в четверг.

Ожидается, что Джонсон вновь предложит сделку для голосования в понедельник или вторник. Премьер-министру нужно убедить всего девять законодателей, голосовавших против него в субботу, причем часть из них уже заявили о готовности поддержать сделку в связи с уменьшением вероятности того, что жесткий Brexit может произойти случайно. Джонсон намерен до 2021 года заключить сделку о свободной торговле с Евросоюза в случае Brexit

Сделка получила поддержку группы 28-ми сторонников Brexit. Бывшие члены Консервативной партии, покинувшие ее ряды или отчисленные из-за отказа поддержать Джонсона в предыдущих голосованиях, тоже сплотились вокруг новой сделки.

"Похоже, что нам хватает поддержки в палате общин", — сказал министр иностранных дел Доминик Рааб в интервью BBC в воскресенье. Ведущий научный сотрудник Института правительственных исследований Мэдди Тимонт Джек тоже считает, что правительство "имеет очень хорошие шансы".

В случае утверждения сделки парламентом, чтобы решение вступило в законную силу сделке предстоит пройти дополнительную проверку на соответствие законодательству. Это открывает возможность внесения в нее существенных изменений, в том числе требования проведения всеобщего голосования по всему пакету условий в рамках нового референдума, которого добиваются законодатели-сторонники ЕС.

Если же парламент сделку не утвердит, ситуация вокруг Brexit вновь погрязнет в неопределенности, и тогда для выхода из тупика, вероятно, потребуется проведение всеобщих выборов.

— Авторы Jason Douglas, jason.douglas@wsj.com и Laurence Norman, laurence.norman@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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