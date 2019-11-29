ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

С 29 ноября по 1 декабря в России одновременно с США пройдет одна из самых крупных распродаж года – "черная пятница". В эти дни можно будет с большими скидками приобрести одежду, обувь, украшения, электронику, туристические и страховые услуги, мебель, абонементы в спортзал и даже загородные дома. Американская традиция успешно прижилась на российской почве – сумасшедшие скидки обещают как традиционные, так и онлайн-магазины. Конечно, до американских масштабов нам пока далеко – если там объем продаж составляет десятки миллиардов долларов, то у нас, по разным данным, это 10-20 миллиардов рублей в онлайн-каналах. Подсчетом оффлайновых продаж пока никто всерьез не занимается. Дело не только в неразвитости продажной инфраструктуры и низких, в сравнении с США, доходах россиян, но и в опасениях, что большая часть скидок – "липовая". Многие покупатели считают, что, поддавшись на уловки маркетологов, можно стать обладателем ненужного хлама и залезть в долги.

Действительно, случаи, когда недобросовестные продавцы переписывают ценники, чтобы потом установить цену выше, чем до "скидки", не редкость, равно как и реализация под видом акций контрафактных и фальсифицированных товаров. Более того, с развитием технологий участились случаи кражи средств с банковских карт пользователей и незаконного сбора персональных данных. В этом году и Роскомнадзор, и Роскачество выпустили предупреждения для покупателей, суть которых сводится к тому, что не стоит поддаваться шопинг-ажиотажу. Нужно быть максимально внимательным, чтобы купить то, что нужно, по действительно выгодной цене и не допустить попадания денег и личных данных в базы данных злоумышленников. И самое главное — прежде чем платить, следует изучить цены конкурентов и знать, сколько стоит "скидочный" товар в обычное время. Возможно, "черная пятница" — лишь предлог, чтобы сбыть его по завышенной цене.

ЗАГАДКА ГОЛОСНОЙ

Самым загадочным событием недели стал арест и последующее освобождение замглавы Росалкогольрегулирования Татьяны Голосной. Она была арестована на прошлой неделе по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи данных об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, поручила сотрудникам подготовить заключение, что приборы опломбированы. Те исполнили приказ "из карьеризма и желания выслужиться", утверждают в СК. В результате компания продолжила производить пиво, не отправляя данные в государственную систему, и тем самым избежала уплаты налогов на 58 миллионов рублей, считает следствие. В минувший понедельник она была арестована.

Однако уже во вторник стало известно, что дело о коррупции против Голосной отменено – постановление о его возбуждении признали незаконным. Тот факт, что апелляционная инстанция рассмотрела жалобу уже на следующий день, можно считать если не уникальным, то крайне редким. Прокуратура Москвы объяснила это нарушением следователем Уголовно-процессуального кодекса, но детали не уточняются. В этот же день Мосгорсуд отменил арест Голосной и ее выпустили из СИЗО. Однако позже стало известно, что СК планирует обжаловать отмену уголовного дела чиновницы. Кроме того, СМИ сообщали, что возбуждено еще одно уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов фирмой, фигурирующей в этой криминальной истории.

ОТ ПИТЕРА ДО МОСКВЫ

Президент Владимир Путин в среду принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. Трасса, получившая название "Нева", связывает два крупнейших города России и проходит от МКАД до Кольцевой автодороги вокруг Петербурга. Ее общая протяженность 669 километров. Проезд по М-11 будет стоить около двух тысяч рублей. На магистрали расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок. Новая дорога — дублер федеральной трассы М-10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Ожидается, что М-10 сориентируется на местное движение, а новая трасса примет транзит. Это позволит обеспечить высокую скорость передвижения между Москвой и Санкт-Петербургом, а также упростит сообщение с аэропортом Шереметьево.

Открывая новую автотрассу, Путин заявил, что подобных проектов никогда не было в истории дорожного строительства России. Он призвал регионы заняться обустройством новой трассы и прилегающих территорий. Это пункты отдыха, заправки, питание, связь, интернет и так далее. Все должно работать по-современному — так, как выглядит сама трасса, считает глава государства. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих после поездки по новой трассе М-11 рассказал, что "дорога пролетела как один миг" и охарактеризовал саму поездку как "что-то невообразимое". Теперь Минтранс рассчитывает перенести строительные и управленческие ресурсы на создание новой скоростной платной трассы трассы "Москва — Казань", которая должна быть сдана к 2027 году.

СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ ПО ГАЗУ

В среду стало известно, что шведский суд округа Свеа отказал российской компании "Газпром" в удовлетворении апелляции на решение арбитражного суда Стокгольма в споре с украинским "Нафтогазом" по поставкам газа. Речь идет о выплате "Газпромом" "Нафтогазу" 2 миллиардов долларов за уже поставленный газ – такой вердикт вынес арбитражный суд Стокгольма в 2017 году. Тогда суд снизил годовой контрактный объем закупок с 52 до 5 млрд кубометров газа и оставил условие "бери или плати" только для 80% от этого объема (то есть 4 млрд кубометров). При этом был отклонен еще ряд существенных претензий "Газпрома", в частности отменен запрет на реэкспорт российского газа и привязка цены на газ к нефтепродуктам, а также ретроактивно снижена цена газа для второго квартала 2014 года.

"Газпром" в апелляционном суде утверждал, что арбитражный суд превысил свои полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа, который должен применяться к контракту. Однако суд не выявил нарушений. Отказ в удовлетворении апелляции на решение от 2017 года окончательный и обжалованию не подлежит. Два решения по двум другим спорам между "Газпромом" и "Нафтогазом" будут вынесены в 2020 году.

"ДЕЛО" ПОЛУЧИЛО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР"

Группа "Дело" Сергея Шишкарева победила на аукционе по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера", принадлежащих РЖД, предложив за контрольный пакет 60,3 млрд рублей. Группа намерена пересмотреть стратегию и планы развития ж/д-оператора, усилить его кадровый состав, сохранив при этом нынешнего гендиректора, а также попытаться за счет синергии с собственными активами создать лучшую транспортную компанию России. Торги проходили в среду в Москве. Всего к аукциону было допущено три участника: группа "Дело", "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, и "Первая грузовая компания" (принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина). Все они имели одобрение от ФАС на покупку этого пакета "Трансконтейнера".

Стартовая цена на аукционе составляла 36,159 миллиарда рублей. Первый шаг в ходе торгов — 141 млн рублей, далее — 200 млн рублей. Как сообщил по итогам аукциона Шишкарев, группа "Дело" не будет в ближайшие два года продавать свой пакет "Трансконтейнера". Она намерена предложить банку ВТБ остаться акционером оператора, остальным направит оферту на выкуп доли. Как стало известно, сделку профинансирует, в том числе, Сбербанк, с которым заключено кредитное соглашение на 36,5 млрд рублей. Позже появилась информация, что группа "Дело" открыла в Сбербанке кредитную линию на 30 млрд рублей. Ранее сообщалось, что остальное "Дело" внесет из собственных средств, однако подробностей на этот счет пока нет.

TIFFANY ДОСТАЛСЯ ФРАНЦУЗАМ

Как стало известно в понедельник, французская LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) договорилась о покупке американской Tiffany & Co. за 16,2 млрд долларов или 135 долларов за акцию. По итогам торгов предыдущей пятницы акции Tiffany стоили 125,51 доллара. Таким образом, цена покупки предполагает премию к рынку в 7,6%. Это вызвало небольшое (в пределах 0,5%) удорожание бумаг компании. Советы директоров обеих компаний одобрили сделку, и совет Tiffany рекомендовал акционерам компании также дать свое согласие. Закрытие сделки ожидается в середине следующего года после получения необходимых одобрений. О своем намерении купить Tiffany французская компания заявила в конце октября и предложила тогда 120 долларов за акцию Tiffany (суммарно около 14,5 млрд долларов), т.е. на 22% больше их тогдашней цены. После этого акции американской компании подскочили на 30%, и французы подняли цену предложения до 16 млрд долларов.

В целом рынок оценил сделку позитивно. После объявления о ней международное рейтинговое агентство Fitch поместило рейтинги ювелирного дома в список на пересмотр с возможностью повышения. Это отражает ее сильную позицию в ювелирном сегменте премиум-класса, выдающийся портфель недвижимости, солидный свободный денежный поток и кредитные показатели, пояснили в агентстве. Fitch также положительно оценивает политику Tiffany & Co., направленную на повышение востребованности бренда среди молодых клиентов. Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг LVMH на уровне "А+" со стабильным прогнозом.

МТС УХОДИТ С УКРАИНЫ

На этой неделе российский сотовый оператор МТС сообщил о подписании с OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольно азербайджанской телеком-компании Bakcell) юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды) — единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" — за 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 млн долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время.

В МТС сообщили, что сделка соответствует стратегии группы в части концентрации усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развития на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов. С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики. Более того, совет директоров МТС рекомендовал специальные дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 13,25 рубля на одну обыкновенную акцию (26,5 рубля на одну АДР). Позитивно данные корпоративные новости оценил и рынок: акции МТС на торгах в понедельник обновили максимум с 2018 года.



