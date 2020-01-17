ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА

Самым громким, и бесспорно, значимым событием уходящей недели стала отставка правительства РФ во главе с его председателем Дмитрием Медведевым. Новость об этом появилась в среду во второй половине дня, после оглашения послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. По словам Медведева, это даст президенту возможность принимать все необходимые для реализации документа решения. Буквально несколько часов спустя стало известно, что Путин предложил должность премьера главе ФНС Михаилу Мишустину и тот согласился. Кандидатуру в четверг оперативно одобрила Госдума, и после подписания президентского указа Россия обрела нового главу правительства. Своими приоритетами Мишустин уже обозначил реализацию послания Путина, поддержку бизнеса, нацпроектов, промышленности, сельского хозяйства и технологий.

Формирование нового кабинета пока продолжается, и на момент написания материала не были объявлены кандидатуры на пост глав министерств и даже то, каких именно блоков коснутся изменения. Во фракции "Единая Россия" озвучили претензии к работе четырех министерств – здравоохранения, культуры, труда и соцзащиты и просвещения. Однако никаких решений озвучено не было. Мишустин пообещал, что изменения будут кардинальные и понимание по составу кабмина появится в ближайшие дни. В пятницу он встретился с Медведевым. Последнего Путин своим указом назначил на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ, которую ввел специально для экс-премьера. По мнению экспертов, опыт Медведева поможет решать новые задачи в сфере нацбезопасности. По сути речь идет о посте вице-президента. Не исключено, что в перспективе роль Совбеза будет более значимой, чем сейчас, и Путин, возглавляя его, останется лидером нации даже после окончания президентских полномочий, считают они.

ГЛАВНЫЕ ИДЕИ ПОСЛАНИЯ

Основной идеей озвученного в среду послания Федеральному собранию являются изменения в Конституции. По словам Путина, она должна иметь приоритет над международным законодательством и в ней нужно закрепить статус и роль Госсовета. Глава государства предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Он также предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Позже он подписал документ об образовании рабочей группы по внесению поправок в основной закон РФ.

По мнению экспертов, происходящие сейчас изменения призваны обеспечить преемственность власти после президентских выборов 2024 года. Новая схема усиливает не только парламент, но и политические партии, давая их фракциям потенциальную возможность влиять на состав правительства. Это поможет при необходимости корректировать решения нового главы государства. Второй приоритет послания – повышение благосостояния россиян, прежде всего, малообеспеченных категорий. К ним относятся семьи с детьми, для которых Путин озвучил ряд громких новаций. Так, он предложил продлить программу материнского капитала до конца 2026 года и распространить ее на семьи, в которых рождаются первенцы. Кроме того, президент заявил о необходимости ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка в России от трех до семи лет с 1 января 2020 года. Первоначально они составят половину прожиточного минимума – 5,5 тысяч рублей, но затем могут вырасти вдвое для тех, кто "не дотягивает" до полного прожиточного минимума на члена семьи.

УКРАИНСКИЕ ТРЕВОЛНЕНИЯ

В пятницу тропой российского экс-коллеги Медведева решил пойти украинский премьер-министр Алексей Гончарук. Он на своей странице в соцсети Facebook написал, что подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке с правом внесения на рассмотрение Верховной радой. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение. Пресс-служба Зеленского сообщила о том, что президент Украины получил заявление премьера об отставке и рассмотрит его. Однако в Раде пояснили, что любые заявления в офис президента — это частная политическая переписка. По закону, премьера назначает и снимает именно Рада, и при одобрении президента парламент заявку удовлетворит.

В этом случае в отставку отправляется весь украинский кабмин, который будет исполнять обязанности до формирования нового уже следующим премьером. Украинские эксперты считают шаг Гончарука политическим шантажом и "дешевым пиар-ходом" и сомневаются, что его просьба будет удовлетворена, по крайней мере, сейчас. Если это все же произойдет, то на должность премьера будет назначена компромиссная фигура, которая устраивает все силы в стране. Однако вряд ли это приведет к существенным переменам в украинской экономике и политике, полагают они.

ТОРГОВОЕ ПЕРЕМИРИЕ

США и Китай в среду подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения, переговоры по которому с переменным успехом шли порядка двух лет. Пекин согласился в ближайшие два года увеличить закупки ряда американских товаров и услуг на 200 млрд долларов. Тем временем, США сохранят введенные ранее пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 млрд долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 млрд долларов. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с КНР, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю. Кроме того, Китай пообещал повысить защиту в области авторских прав, расширить доступ на свой рынок.

Таким образом, стороны в конце концов достигли пусть и промежуточного, но результата. Впереди торговые переговоры по подписанию второй части документов по соглашению. Эксперты неоднозначно оценивают перспективы касательно условий возможного снижения или снятия импортных пошлин США на китайские товары. С одной стороны, снятие этих ограничений будет козырем в переговорах по второй фазе сделки. С другой, американская администрация заявила, что готова выйти из соглашения и ввести новые пошлины в случае нарушения Китаем условий торговой сделки по ее первой фазе. Рынки отреагировали на новости по торговому соглашению спокойно, так как заключение первой фазы было ожидаемым. Кроме того, сохраняется неопределенность по дальнейшему развитию отношений между двумя экономическими лидерами.

ГАЙДАРОВСКИЙ ФОРУМ

На фоне столь громких событий в Москве практически незамеченным прошел Гайдаровский форум, организатором которого в этом году выступила РАНХиГС. Наибольшее внимание привлекли заявления первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой о том, что Банк России по-прежнему считает, что в текущем квартале инфляция в стране опустится ниже 3%. Цель ("таргет") ЦБ по инфляции — "вблизи 4%", и регулятор считает вредным сейчас его менять. В последние три года инфляция в России в среднем составляла 3,7%, то есть вблизи таргета. Инфляционные ожидания еще не заякорены, пояснила Юдаева.

На этом фоне Банк России по-прежнему планирует в первом полугодии оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Юдаева напомнила, что на последнем заседании совета директоров по ставке в декабре регулятор дал сигнал, что в первом полугодии будет внимательно оценивать все эффекты, ситуацию в экономике и в инфляции, эффекты уже от произошедшего снижения ставки и принимать решение о целесообразности дальнейшего снижения. Прочие заявления чиновников в рамках форума касались озвученных Путиным в послании Федеральному собранию целей и происходящих перемен во власти. Они говорили о задачах, стоящих перед новым кабмином и лично Мишустиным, и выражали надежду на ускорение реформ в экономике.

СПРОС НА АВТОМОБИЛИ ПАДАЕТ

Продажи автомобилей в России, как новых легковых и коммерческих (LCV), так и легковых с пробегом, по итогам 2019 года пошли на спад. По новым легковым и коммерческим автомобилям рынок снизился на 2,3% по сравнению с 2018 годом, продажи составили 1,76 млн штук, подсчитала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Причем год мог стать еще более провальным, если бы не продажи в декабре, которые в преддверии очередной индексации утильсбора выросли на 2,3% в годовом выражении — до 179 тысяч штук, следует из данных ассоциации. Рынок легковых машин с пробегом также показал снижение — хотя и куда меньшее, чем новых — он сократился за 2019 год на 0,4% и составил 5,405 млн машин, свидетельствуют данные "Автостата".

В АЕБ констатировали, что спрос оставался слабым весь год, несмотря на его существенное стимулирование со стороны дистрибьюторов и дилеров. Спад в первой половине года был ожидаемым после увеличения НДС с 18% до 20%, но и во втором полугодии роста фактически не произошло на фоне слабого роста реальных доходов населения. На этом фоне АЕБ прогнозирует дальнейшее снижение продаж новых легковых машин и LCV в 2020 году на 2,1% и призывает активизировать господдержку спроса. Спад продаж фиксируют и многие автоконцерны, работающие в России. Их прогнозы относительно текущего года также пессимистичны – большинство ожидает дальнейшего снижения авторынка.

НОВЫЕ МАЛЬТИЙСКИЕ ГРАЖДАНЕ

На этой неделе правительство Мальты опубликовало список лиц, получивших гражданство страны в 2018 году. В этом списке оказались люди, чьи имена и фамилии полностью совпадают с именами российских бизнесменов. Среди них – тезки акционера АФК "Система" Александра Горбатовского, основного владельца сети кофеен "Шоколадница" Александра Колобова, основателя и члена совета директоров сети "Магнолия" Леонида Лунева, бывшего президента "Транснефтепродукта" Михаила Меженцева. Также среди имен есть совпадающие с именами гендиректора Gamma Development Юрия Находкина, членов совета директоров Сити инвест банка Леонида Шоршера и Сергея Камзина, а также основателя и основного владельца чаефасовочной компании "Май" Игоря Лисиненко и его супруги.

В списке есть имена, совпадающие с именами партнера адвокатского бюро "Иванян и партнеры" Василия Торкановского и членов его семьи, а также бывшего гендиректора "Нафта-Москва" Александра Мосионжика. Никаких официальных комментариев от самих бизнесменов на данный момент не поступало. Всего за 2018-й "золотые паспорта" Мальты приобрели более трех с половиной тысяч человек. С 2013 года иностранцы могут получить их после того, как внесут 650 тысяч евро в национальный инвестиционный фонд, вложат 150 тысяч в экономику и приобретут или арендуют недвижимость на острове.