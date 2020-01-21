МИНСК, 21 янв — ПРАЙМ. Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник заявил, что Москва не дает согласие на поставки нефти для Минска из Казахстана. Министр: Латвия располагает инфраструктурой для перекачки нефти в Белоруссию

"Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", — цитирует Лукашенко агентство Белта.

Президент также заявил, что Белоруссия будет стремиться поставлять с российского рынка только 30-40% от необходимых объемов нефти. Еще порядка 30% будет поставляться с Балтики, 30% — через Украину.

Заявление было сделано Лукашенко в ходе совещания по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт.

"Действительно, сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти. Но, как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо. Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь", — отметил Лукашенко.

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