МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. С 1 июня россиян ждут ряд изменений в законодательстве. Самым долгожданным станут новые выплаты на детей.

ДЕТСКИЕ ДЕНЬГИ

В первый день лета начнется выплата семьям детских единовременных пособий, которые были введены властями страны весной из-за пандемии коронавируса. Подать такое заявление на получение выплаты можно до 1 октября текущего 2020 года. Регионы России готовятся к открытию туристического сезона после пандемии

На получение выплаты в размере 10 тысяч рублей имеют право семьи, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет. Деньги будут выплачены на каждого ребенка указанного возраста. 16 лет детям, имеющим право на выплату, должно исполниться до июля текущего 2020 года. Заявление можно полать на портале госуслуг, обратиться в МФЦ либо в Пенсионный фонд России (ПФР).

Из документов необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка, ИНН и паспортные данные одного из родителей.

Еще одно пособие будут получать малоимущие семьи на детей от трех до семи лет. Размер денежной выплаты будет равен половине прожиточного минимума за каждый месяц, прошедший с начала 2020 года. после этого выплаты будут продолжаться каждый месяц.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ

Еще одно нововведение в России — теперь судебные приставы будут получать больший объем информации, из-за чего должникам станет сложнее скрываться от уплаты по долгам. Семьи в России начнут получать сразу несколько выплат на детей с 1 июня

В частности, речь идет о том, что служба приставов будет обладать правом получить информацию о передвижении денег на счетах должников, а также о том, в какой валюте находятся деньги на счетах.

Есть и запрет на работу приставов: теперь они не смогут накладывать арест на социальные пособия от государства. С 1 июня такие перечисления будут дополнительно защищены в виде специальной маркировки, которая будет отображаться в банковской системе.

ИНОСТРАНЦЫ В РОССИИ

В середине июня истечет срок действия льгот для оставшихся в России иностранцев, которые не смогли выехать из страны из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса.

Речь идет об иностранных гражданах, которые приехали в Россию по рабочим визам либо с видом на жительство, кому требуется разрешение на работу или временное проживание, а также о тех, кто находится в стране в статусе беженца.

ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

С 1 июня в России открывается курортный сезон. Регионы уже готовятся к поэтапному снятию ограничительных мер, позволяющих принимать туристов

Уже в этом месяце туристические объекты откроют в республике Крым, Карелии и Краснодарском крае. Пока можно отдыхать только в санаториях и домах отдыха, которые имеют медицинскую лицензию.

По данным Ассоциации оздоровительного туризма и Корпоративного здоровья (АОТ), пока о своей готовности приступить к обслуживанию отдыхающих с 1 июня объявили некоторые санатории Краснодарского и Ставропольского краев. В здравницах других регионов России решили дождаться более конкретной информации по мерам снятия ограничений на местах.

Работать они будут с серьезными ограничениями и соблюдением дополнительных требований безопасности.

Отдыхающие будут приезжать сменами по две недели. Санатории должны регулярно проводить дезинфекцию и мерить отдыхающим температуру.

ЧЕГО ЕЩЕ ЖДАТЬ

С 14 июня в России можно будет забыть о комиссии при переводе между счетами клиентов одного банка, которые открыты в разных регионах. До этого времени банки могли взимать за такие переводы повышенную комиссию, отличающуюся от комиссии, которая взималась при переводах внутри одного региона.

Сегодня, 1 июня, президент России Владимир Путин заслушает от правительства страны план по восстановлению экономики.