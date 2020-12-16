МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль в среду немного снижается против доллара и более значительно падает к евро на фоне приостановки роста рынка нефти и укреплении европейской валюты на форексе.

Повышение многих "развивающихся валют" и фондовых рынков не дает рублю существенно корректироваться вниз.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.55 мск повышался на 5 копеек, до 73,44 рубля, курс евро рос 29 копеек, до 89,53 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро к доллару превысил максимум апреля 2018 года

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА

Российская валюта стабильна против доллара и снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса. Европейская валюта укрепляется на 0,3% до 1,2187 доллара.

Инвесторы обращают внимание на опубликованную ранее в ходе торгов статистику. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, прогноз составлял только 45,8 пункта. Композитные PMI Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.

Кроме того, профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно вырос — до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре. Эксперты ожидали, напротив, снижения профицита до 22 миллиардов.

Приостановка роста рынка нефти поддерживает давление на рубль. Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent снижается на 0,2%, до 50,64 доллара за баррель. Зачем США гонят "нефтяную армаду" в Китай

Участники рынка отыгрывают данные Американского института нефти (API), зафиксировавшего неожиданный рост на прошлой неделе запасов нефти в стране на 2 миллиона баррелей.

При этом позитивная динамика западных фондовых индексов и многих "развивающихся валют" сдерживает коррекционную активность рублевых "медведей".

В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Вечером ФРС огласит результаты заседания, напомнил начальник Управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков. Китай нашел способ расшевелить мировой рынок нефти

"От принятых решений и комментариев существенным образом будет зависеть дальнейший настрой на глобальных рынках. Пока торги перешли в режим "боковика", предположительный диапазон курса доллара на вечер: 73-74 рубля", — оценил он.

"Санкционный шум" пока отошел на второй план, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что про них полностью забудут, предупреждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Это будет сдерживать рост рубля, хотя полностью оставить дальнейшие попытки укрепиться, полагаем, не сможет. Объем продаж от экспортеров вкупе с ежедневным присутствием ЦБ на рынке в качестве продавца валюты – это ощутимая поддержка",- отмечает эксперт.

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