МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль в среду немного снижается против доллара и более значительно падает к евро на фоне приостановки роста рынка нефти и укреплении европейской валюты на форексе.
Повышение многих "развивающихся валют" и фондовых рынков не дает рублю существенно корректироваться вниз.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.55 мск повышался на 5 копеек, до 73,44 рубля, курс евро рос 29 копеек, до 89,53 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ДИНАМИКУ ФОРЕКСА
Российская валюта стабильна против доллара и снижается к евро, отыгрывая курсовую динамику форекса. Европейская валюта укрепляется на 0,3% до 1,2187 доллара.
Инвесторы обращают внимание на опубликованную ранее в ходе торгов статистику. Так, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в декабре вырос до 49,8 пункта с ноябрьских 45,3 пункта, прогноз составлял только 45,8 пункта. Композитные PMI Германии и Франции также оказались лучше прогнозов.
Кроме того, профицит торгового баланса еврозоны в октябре неожиданно вырос — до 30 миллиардов евро с 24,8 миллиарда в сентябре. Эксперты ожидали, напротив, снижения профицита до 22 миллиардов.
Приостановка роста рынка нефти поддерживает давление на рубль. Так, стоимость фьючерсов на сорт марки Brent снижается на 0,2%, до 50,64 доллара за баррель.
Участники рынка отыгрывают данные Американского института нефти (API), зафиксировавшего неожиданный рост на прошлой неделе запасов нефти в стране на 2 миллиона баррелей.
При этом позитивная динамика западных фондовых индексов и многих "развивающихся валют" сдерживает коррекционную активность рублевых "медведей".
В итоге, доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется выше 3,7 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Вечером ФРС огласит результаты заседания, напомнил начальник Управления валютных операций МТС Банка Олег Кочетков.
"От принятых решений и комментариев существенным образом будет зависеть дальнейший настрой на глобальных рынках. Пока торги перешли в режим "боковика", предположительный диапазон курса доллара на вечер: 73-74 рубля", — оценил он.
"Санкционный шум" пока отошел на второй план, но вряд ли стоит рассчитывать на то, что про них полностью забудут, предупреждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".
"Это будет сдерживать рост рубля, хотя полностью оставить дальнейшие попытки укрепиться, полагаем, не сможет. Объем продаж от экспортеров вкупе с ежедневным присутствием ЦБ на рынке в качестве продавца валюты – это ощутимая поддержка",- отмечает эксперт.
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