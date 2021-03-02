МОСКВА, 2 мар – ПРАЙМ. Родственники умершего пенсионера при определённых условиях могут получить его пенсию. Однако для разных видов пенсионных выплат предусмотрен свой порядок получения, рассказала агентству "Прайм" адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева. Большинство россиян захотели получать две пенсии

"По общему правилу территориальный пенсионный орган пенсионного фонда прекращает выплату страховой пенсии в связи со смертью пенсионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер умер. Такой порядок закреплён в ст. 25 Федерального закона "О страховых пенсиях". Следовательно, случаи начисления пенсии после смерти пенсионера недопустимы", — отмечает эксперт.

Если же это произошло, то получившим по ошибке деньги необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением о возврате излишне полученной пенсии.

Однако начисленные в текущем месяце, но не полученные из-за смерти человека суммы подлежат выплате нетрудоспособным членам семьи умершего пенсионера, которые проживали с ним на момент смерти, либо наследникам пенсионера.

Для этого родные умершего пенсионера должны обратиться в территориальный орган ПФР в течение шести месяцев после смерти получателя пенсии и представить документы о смерти и подтверждающие родство с умершим и совместное с ним проживание, а также свидетельство о праве на наследство.

"Если за получением недополученной пенсии обратились несколько родственников умершего, то сумма делится между ними поровну", — уточнила адвокат.

Если же умер человек, который длительное время не обращался в ПФР за получением страховой пенсии, хотя имел на это право, то его родственники и наследники имеют право получить его пенсию за период, не превышающий трёх лет. А если пенсия не была выплачена лицу, имеющему на это право по вине органа пенсионного обеспечения, то ее получение гарантируется законом за весь период, за который она должна была бы быть выплачена.

Если пенсионер получал пенсию путём перечисления её на банковский счёт, наследование денежных средств на этом счёте осуществляется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством об открытии и принятии наследства.

"Для этого необходимо обратиться к нотариусу с заявлением о вступлении в наследство, представить документы о данном счёте, либо нотариус направит запрос в банк, и по истечении шести месяцев после смерти лица выдаст его наследникам свидетельство о праве на наследство", — говорит Ермолаева.