МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Гражданам России не потребуется менять паспорта, если ранее анонсированный законопроект МВД, предусматривающий изменения в последнюю страницу документа, одобрят, сообщили РИА Новости в ведомстве. В России начался эксперимент по входу в соцсети через Госуслуги

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило законопроект, согласно которому последняя страница паспорта гражданина России изменится, в ней будет дополнен текст памятки для его владельца. В данный момент на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ. В нее будет внесено напоминание о том, что паспорт является основным документом гражданина России, граждане обязаны владеть им с 14 лет, возможность внесения по желанию в паспорт отметок о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт может быть недействительным.

"В случае принятия изменений гражданам производить замену паспортов в обязательном порядке не потребуется", — говорится в ответе ведомства на запрос РИА Новости.

Уточняется, что действующим положением о паспорте гражданина РФ предусмотрены следующие возраста владельца паспорта для его получения: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет; от 45 лет — бессрочно.

Кроме того, в ответе на запрос говорится, что для устранения правового пробела касательно прекращения действия паспорта с момента наступления указанных возрастов гражданина проектируемые изменения устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее 30 дней после достижения гражданином 20 и 45 лет.

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