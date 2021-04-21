МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Досрочный выход на пенсию возможен, если человек предпенсионного возраста лишился работы по причине сокращения штатов или в связи с ликвидацией организации, встал на учет в центр занятости в качестве безработного, но там ему не могут предоставить подходящую работу, рассказала агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Пенсионерам напомнили о единовременной выплате в апреле

"В этом случае служба занятости предлагает досрочное назначение пенсии. Досрочное — это максимум за 2 года до наступления пенсионного возраста, который в 2021 году составляет 56,5 лет у женщин и 61,5 лет у мужчин", — говорит эксперт.

При этом претендент на досрочную пенсию должен иметь страховой стаж 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а также накопить не менее 21 пенсионного балла (это условные единицы, зависящие от суммы уплаченных в Пенсионный фонд страховых взносов), отмечает она. Пенсионные вклады граждан России оказались под угрозой

"Помимо безработных предпенсионеров, есть немало других категорий работников с правом на досрочную пенсию. Например, это люди, работающие в опасных и вредных условиях труда: металлурги, шахтеры, водители общественного транспорта, летчики, пожарные", — перечисляет Киселева.

Кроме того, претендовать на досрочный выход на пенсию могут жители Крайнего Севера, врачи, педагоги и деятели искусств, многодетные матери или люди с большим стажем работы (37 и 42 года у женщин и мужчин соответственно), заключила аналитик.

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