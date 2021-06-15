МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Уже в среду, 16 июня, президент России Владимир Путин встретится с лидером США Джо Байденом. По мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, переговоры глав двух государств не принесут много плодов. Но сам факт встречи в Женеве можно назвать прорывом в отношениях стран. Выход из тупика: бизнес поделился ожиданиями от встречи Путина и Байдена

Местом для переговоров была выбрана вилла Ла Гранж. Сначала Путина встретит президент Швейцарии, затем приедет Байден. После традиционной совместной фотосессии и вступительного слова принимающей стороны главы государств проследуют в библиотеку, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Переговоры будут состоять из нескольких частей — сначала в узком, а затем в расширенном составе. На них выделены примерно пять часов. После этого каждая сторона проведет отдельную пресс-конференцию.

Путин и Байден обсудят состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, информационную безопасность и борьбу с киберпреступностью и региональные проблемы. Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем — тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу.

В блоке региональных проблем значатся темы ближневосточного урегулирования, ситуация в Сирии, Ливии, Афганистане, обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии.

"Это те темы, которые согласованы в повестке дня, но вы прекрасно понимаете, что президенты могут по своему усмотрению затронуть любую тему. Могут затрагиваться и вопросы, которые заранее не согласованы и в повестке дня не обозначены", — уточнил Ушаков.

Одним из ключевых вопросов саммита станет стратегическая стабильность. За последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США. В числе таких шагов помощник Путина назвал выход из договора по ПРО, ДРСМД и договора об открытом небе.

Нельзя исключать и того, что американская сторона поднимет тему Алексея Навального. Тем более что Байден буквально вчера высказывался на это счет.

"Смерть Навального стала бы ещё одним признаком того, что у России мало намерений — или вовсе нет — соблюдать основные фундаментальные права человека. Это была бы трагедия", — заявил Байден на пресс-конференции в Брюсселе, где он принял участие в саммите НАТО.

ДО ВСТРЕЧИ КУЛАКАМИ НЕ МАШУТ

Накануне встречи в Женеве Байден заявил, что его переговоры с Путиным очень важны: американский лидер намерен предложить сотрудничество в областях, представляющих общий интерес. Но — при условии, что Кремль будет согласен на это. США не отказываются от санкций против России на фоне саммита в Женеве

Президент США охарактеризовал российского лидера как умного и жесткого "противника или кого-то, кто может быть противником".

"Если он решит не сотрудничать и будет действовать так, как он действовал в прошлом, в отношении кибербезопасности и некоторых других вопросов, мы ответим. Мы ответим тем же", — заявил Байден и добавил, что помимо этого он разъяснит Путину, где проходит "грань допустимого".

Как отмечает декан факультета мировой политики, заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров, заявления Байдена о диалоге с Россией "с позиции силы" не дают надежды на какой-либо прорыв в отношениях. Daily Express: Брюссель "пришел в ярость" из-за встречи Байдена и Путина

"Байден, собрав все саммиты в одну кучу в свое посещение Европы, демонстрирует нам, Путину, что он говорит одним голосом от коллективного Запада. Я ничего серьезного, какого-нибудь прорыва на этой встрече не жду", — отметил он.

В свою очередь главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов говорит о том, что Москва и Вашингтон понимают: необходимо выстроить базовые параметры взаимоотношений, определить условия и принципы конфронтации.

"В последние годы отношения принимают абсолютно нездоровый, "шизоидный" характер, из них ушла рациональность. Конфронтация была и будет, но она была когда-то – в годы холодной войны – относительно рационализированной, потом она закончилась, потом она возобновилась в иррациональной форме, и сейчас, если удастся вернуться к некоторой структурности, тогда можно считать, что этот саммит был удачным", — считает Лукьянов.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

По мнению опрошенных экспертов агентства "Прайм", личная встреча Путина и Байдена не принесет много плодов. Но сам факт этого саммита можно назвать настоящим прорывом.

В первую очередь президенты будут договариваться по военным вопросам, обсуждать борьбу с терроризмом, говорит научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. Вероятно, после завтрашней встречи мы увидим попытки наладить экономическое сотрудничество, но движения как такового сразу не будет, считает он.

"Важно понимать, что любые словесные договоренности между лидерами двух стран впоследствии будут долгое время прорабатываться различными ведомствами, и в этом процессе могут возникнуть разногласия как по деталям, так и по принципиально важным пунктам для каждой из стран", — отмечает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. СМИ: Байден передумал встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным

Он поясняет, что фундаментально взгляды Москвы и Вашингтона должны сходиться в климатических вопросах, в дальнейших шагах по противодействию пандемии, но взгляды на местные конфликты могут разойтись. К примеру, позиции глав государств по вопросам Украины и Белоруссии достаточно сильно отличаются, и от того, найдут ли они взаимопонимание и как будут развиваться события через неделю-две после саммита, прилично зависит благосостояние и условное спокойствие этих стран.

"В вопросах по Нагорному Карабаху и конфликту Израиля с Палестиной тоже просматриваются полярные взгляды, как и принципиально важному для американских поставщиков газа "Северному потоку-2", — добавил эксперт.

Точно не удастся решить вопросы санкций, прогнозирует Журавлев.

"И это проявление более глубокой проблемы. Американцы готовы договариваться с позиции признания их лидерства и полного подчинения. Но мы на такую позицию не встанем, поэтому стратегического прорыва ждать не стоит", — отметил эксперт.

Он добавил, что, конечно, вряд ли президенты подружатся, но отношения между странами станут спокойнее.

Журавлев убежден: встреча Путина и Байдена не станет последней. При этом нужно понимать, что у глав государств нет необходимости в организации таких встреч на постоянной основе.

"Есть аппараты президентов, есть профильные ведомства, которые могут без каких-либо проблем между собой контактировать. Но тональность этих дальнейших контактов и будет зависеть от того, как пройдет грядущая встреча. Поэтому по сути весь фокус внимания сейчас смещен именно в сторону этих переговоров", — заключил Коган.