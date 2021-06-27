МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, сколько денег оставят гражданам, увязшим в долгах, пишут "Аргументы и факты".

Подход к списанию средств к должников зависит от конкретной ситуации. В ряде случаев забирать последние деньги незаконно, но практика списания долгов зависит от причины их появления. Окончательное решение принимает суд. Процедура взыскания алиментов станет дистационной

"Сколько взыскивать денег, решает суд, обычно списывается часть доходов, не больше половины. Но если пенсия на уровне прожиточного минимума, то без этой половины протянуть почти невозможно. Мне регулярно приходят жалобы от людей, что им после списаний не хватает денег. Теперь же человек может рассчитывать, что на его счету будет оставаться хотя бы прожиточный минимум в месяц», — сказал эксперт.

Ранее в России приняли закон, разрешающий должникам сохранять доход, равный прожиточному минимуму трудоспособного гражданина. В 2021 году это — 12 702 руб. При снятии денег на покрытие долга, на счету должны оставлять данную сумму. Чтобы не списывали все имеющиеся деньги, должнику необходимо обратиться к судебным приставам.

Однако закон не распространяется на выплату алиментов, возмещение причиненного вреда здоровью, а также вреда в связи с утерей кормильца и ущерба от совершенного преступного деяния. Хорошая новость для должников в том, что последние деньги теперь не заберут в счет покрытия долгов за ЖКХ.

«Это человеческий закон, ведь большинство должников в России — бедные люди. У них относительно небольшие долги — в пределах нескольких десятков тысяч рублей, но доходы совсем крошечные", — заключил Павел Медведев.

Сейчас в России более семи миллионов людей являются невыездными из-за непогашенных долгов.

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