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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210704/834110459.html
Депутат Госдумы предложил компенсировать траты россиян на ЖКХ
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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты услуг ЖКХ из федерального бюджета, сообщило "URA.RU" "Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной... ПРАЙМ, 04.07.2021
тарифы, личный кошелек, жкх, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности компенсации оплаты услуг ЖКХ из федерального бюджета, сообщило "URA.RU"
"Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы", — сказал депутат Ионин.
Он счел целесообразным ввести меру поддержки, заключающуюся в снижении тарифов для граждан. Правительство, в свою очередь, подсчитывало "выпадающие" доходы энергетических компаний.
"Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее", — заключил Ионин.
В России тарифы на "коммуналку" с июля повысились в среднем на 3,3%. В регионах тарифы индексировали с учетом местных особенностей, но не выше установленного уровня.
Ранее россиян предупредили о повышении стоимости коммунальных услуг с 1 июля