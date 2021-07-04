МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал о возможности Тарифы ЖКХ, пенсии и сигареты. Что ждет россиян с 1 июля ЖКХ из федерального бюджета, сообщило "URA.RU"

"Вопрос о том, чтобы упростить меры социальной поддержки, то есть прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо <…> чтобы региональные власти снизили тарифы", — сказал депутат Ионин.

Он счел целесообразным ввести меру поддержки, заключающуюся в снижении тарифов для граждан. Правительство, в свою очередь, подсчитывало "выпадающие" доходы энергетических компаний.

"Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы, это будет проще и понятнее", — заключил Ионин.

В России тарифы на "коммуналку" с июля повысились в среднем на 3,3%. В регионах тарифы индексировали с учетом местных особенностей, но не выше установленного уровня.

Ранее россиян предупредили о повышении стоимости коммунальных услуг с 1 июля