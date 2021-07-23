Банк России в пятницу повысил ставку до 6,5% годовых, вернув ее на уровень конца 2019 года
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России в пятницу повысил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых, вернув ее на уровень конца 2019 года.
Самый "ястребиный" шаг за семь лет регулятор сделал, несмотря на появившиеся первые признаки уменьшения инфляционного давления в РФ. При этом ЦБ все же дал рынку робкую надежду, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может быть близок к завершению.
Регулятор смягчил свой сигнал по будущим решениям по ключевой ставке: теперь он будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. В то же время, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пока рано говорить о том, что июльское повышение ставки может стать последним в цикле ужесточения: "это не исключено, но не предопределено".
БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ
Для завершения цикла ужесточения политики ЦБ необходимо снижение устойчивых компонентов инфляции и устойчивое уменьшение инфляционных ожиданий, заявила глава регулятора.
В июле темпы роста цен в годовом выражении уже начали замедляться — инфляция на 19 июля составила 6,5%. Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016 года — 13,4%.
Набиуллина отметила, что признаки ослабления инфляционного давления в РФ появились в июне-июле, но об устойчивом замедлении темпов роста цен говорить рано. По ожиданиям регулятора, инфляция в следующие несколько месяцев будет находиться вблизи текущих уровней, а ее замедление произойдет осенью.
По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года замедлятся до 5,7-6,2%, а к концу следующего года составят 4-4,5%. Поэтому пока Банк России задает средний уровень ключевой ставки в стране до конца текущего года в 6,5-7,1%.
Как отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич, такой прогноз означает, что Банк России не исключает повышения ставки до конца года вплоть до 7,5%.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Российская экономика во втором квартале вернулась на уровень до пандемии, при этом решения ЦБ по повышению ключевой ставки не будут сдерживать темпы экономического роста в стране, заявила Набиуллина.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что шаги ЦБ по поддержанию сбалансированной денежно-кредитной политики на фоне восстановления экономики позволят обойтись без дальнейшего повышения ключевой ставки, а в случае уменьшения инфляционных ожиданий — вернуться к вопросу о возможном снижении ставки.
Пик инфляции в годовом выражении в России уже пройден, а инфляционные ожидания на год вперед будут хоть и медленно, но снижаться, считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.
"Поэтому тот факт, что советом директоров ЦБ было выбрано наиболее резкое из всех анонсированных повышение ключевой ставки, может означать, что оно будет последним в текущем цикле. Несмотря на то, что 6,5% находится на нижней границе диапазона, отраженного в среднесрочном прогнозе Банка России, этот уровень может стать нормой на ближайшие полгода или даже больше", — прогнозирует аналитик.
https://1prime.ru/finance/20210723/834286327.html