МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Банк России в пятницу повысил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 6,5% годовых, вернув ее на уровень конца 2019 года. Текст заявления Банка России по итогам заседания совета директоров

Самый "ястребиный" шаг за семь лет регулятор сделал, несмотря на появившиеся первые признаки уменьшения инфляционного давления в РФ. При этом ЦБ все же дал рынку робкую надежду, что цикл ужесточения денежно-кредитной политики может быть близок к завершению.

Регулятор смягчил свой сигнал по будущим решениям по ключевой ставке: теперь он будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях. В то же время, по словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, пока рано говорить о том, что июльское повышение ставки может стать последним в цикле ужесточения: "это не исключено, но не предопределено".

БОРЬБА С ИНФЛЯЦИЕЙ

Для завершения цикла ужесточения политики ЦБ необходимо снижение устойчивых компонентов инфляции и устойчивое уменьшение инфляционных ожиданий, заявила глава регулятора.

В июле темпы роста цен в годовом выражении уже начали замедляться — инфляция на 19 июля составила 6,5%. Росстат также впервые с сентября 2020 года зафиксировал недельную дефляцию — на неделе с 13 по 19 июля она составила символические 0,01%. Однако инфляционные ожидания в июле продолжили расти, увеличившись до максимума с ноября 2016 года — 13,4%.

Набиуллина отметила, что признаки ослабления инфляционного давления в РФ появились в июне-июле, но об устойчивом замедлении темпов роста цен говорить рано. По ожиданиям регулятора, инфляция в следующие несколько месяцев будет находиться вблизи текущих уровней, а ее замедление произойдет осенью.

По прогнозу ЦБ, темпы роста цен по итогам года замедлятся до 5,7-6,2%, а к концу следующего года составят 4-4,5%. Поэтому пока Банк России задает средний уровень ключевой ставки в стране до конца текущего года в 6,5-7,1%.

Как отмечает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" Максим Петроневич, такой прогноз означает, что Банк России не исключает повышения ставки до конца года вплоть до 7,5%. Эксперт оценил "ястребиное" повышение ставки Банка России

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Российская экономика во втором квартале вернулась на уровень до пандемии, при этом решения ЦБ по повышению ключевой ставки не будут сдерживать темпы экономического роста в стране, заявила Набиуллина.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков надеется, что шаги ЦБ по поддержанию сбалансированной денежно-кредитной политики на фоне восстановления экономики позволят обойтись без дальнейшего повышения ключевой ставки, а в случае уменьшения инфляционных ожиданий — вернуться к вопросу о возможном снижении ставки.

Пик инфляции в годовом выражении в России уже пройден, а инфляционные ожидания на год вперед будут хоть и медленно, но снижаться, считает директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов.

"Поэтому тот факт, что советом директоров ЦБ было выбрано наиболее резкое из всех анонсированных повышение ключевой ставки, может означать, что оно будет последним в текущем цикле. Несмотря на то, что 6,5% находится на нижней границе диапазона, отраженного в среднесрочном прогнозе Банка России, этот уровень может стать нормой на ближайшие полгода или даже больше", — прогнозирует аналитик.