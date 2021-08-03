МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Работающим пенсионерам ежегодно в августе производится перерасчет страховой пенсии. Размер увеличения пенсии у работающих пенсионеров может различаться. Прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Пенсионерам перечислили, какие налоги им не надо платить

"Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы", — рассказывает эксперт.

"При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год", — отмечает Горлин.

Стоимость одного пенсионного коэффициента, применяемая при перерасчете с 1 августа, равна действующей на дату первоначального назначения страховой пенсии или, если пенсионер на время прерывал работу, на дату ее последней корректировки (переназначения). Назван способ законно увеличить пенсию

Например, для тех пенсионеров, кто работал в 2020 году и прекратил работу в 2021 году, стоимость одного коэффициента составляет 98,86 рублей, а максимальная прибавка 296,58 руб.

Для тех, кому была назначена пенсия, например, в 2017 году, но продолжающих непрерывно работать по настоящее время, стоимость одного коэффициента остается неизменной, равной 78,28 руб. Соответственно максимальное увеличение пенсии с 1 августа в этом случае составит 234,84 руб.

По словам эксперта, такие различия обусловлены тем, что с 2016 года рост пенсий работающих пенсионеров обеспечивается перерасчетом с 1 августа.

Таким образом, для получения прибавки к пенсии с 1 августа работающим пенсионерам, необходимо иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, указывает Горлин. "Переделать на ходу": что будет с пенсионными накоплениями россиян

В идеальной ситуации при назначении пенсии в 2021 году должны быть учтены все доходы, с которых начислены взносы в 2020 году, и, соответственно, нет оснований для перерасчета пенсии с 1 августа 2021 года. Однако в отдельных случаях, например, когда информация о доходах и начисленных работодателем взносах поступила позднее назначения пенсии, это должно быть учтено при ее перерасчете и пенсионер получит прибавку к пенсии, исходя из ранее неучтенных доходов.

"Обращаться для индексации пенсии работающим пенсионерам никуда не надо. Это процедура оформляется в проактивном режиме. Пенсионный фонд и так знает, какие есть доходы, и делает человеку перерасчет", — заключил эксперт.