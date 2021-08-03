Эксперт Горлин рассказал о работающих пенсионерах, которые получат прибавку к пенсии с августа
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Работающим пенсионерам ежегодно в августе производится перерасчет страховой пенсии. Размер увеличения пенсии у работающих пенсионеров может различаться. Прибавка рассчитывается как произведение количества индивидуальных коэффициентов, заработанных пенсионером за предшествующий год, и стоимости одного пенсионного коэффициента, рассказал агентству "Прайм" заместитель директора по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.
"Количество зарабатываемых за год коэффициентов в свою очередь зависит от величины доходов, заработной платы или выполнения работ/услуг по договорам гражданско-правового характера работающего пенсионера, за предшествующий год, с которых были начислены страховые взносы", — рассказывает эксперт.
"При этом максимальное увеличение ограничено тремя коэффициентами за год", — отмечает Горлин.
Стоимость одного пенсионного коэффициента, применяемая при перерасчете с 1 августа, равна действующей на дату первоначального назначения страховой пенсии или, если пенсионер на время прерывал работу, на дату ее последней корректировки (переназначения).
Например, для тех пенсионеров, кто работал в 2020 году и прекратил работу в 2021 году, стоимость одного коэффициента составляет 98,86 рублей, а максимальная прибавка 296,58 руб.
Для тех, кому была назначена пенсия, например, в 2017 году, но продолжающих непрерывно работать по настоящее время, стоимость одного коэффициента остается неизменной, равной 78,28 руб. Соответственно максимальное увеличение пенсии с 1 августа в этом случае составит 234,84 руб.
По словам эксперта, такие различия обусловлены тем, что с 2016 года рост пенсий работающих пенсионеров обеспечивается перерасчетом с 1 августа.
Таким образом, для получения прибавки к пенсии с 1 августа работающим пенсионерам, необходимо иметь официальные доходы от работы в предшествующем году, указывает Горлин.
В идеальной ситуации при назначении пенсии в 2021 году должны быть учтены все доходы, с которых начислены взносы в 2020 году, и, соответственно, нет оснований для перерасчета пенсии с 1 августа 2021 года. Однако в отдельных случаях, например, когда информация о доходах и начисленных работодателем взносах поступила позднее назначения пенсии, это должно быть учтено при ее перерасчете и пенсионер получит прибавку к пенсии, исходя из ранее неучтенных доходов.
"Обращаться для индексации пенсии работающим пенсионерам никуда не надо. Это процедура оформляется в проактивном режиме. Пенсионный фонд и так знает, какие есть доходы, и делает человеку перерасчет", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/state_regulation/20210803/834357474.html