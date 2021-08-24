МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в десять тысяч рублей пенсионерам, выплаты должны быть произведены в сентябре, сообщает пресс-служба Кремля. Путин подписал указ о единовременной выплате отдельным категориям граждан

"В целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсию, постановляю: произвести гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", — говорится в тексте указа.

Согласно документу, выплаты должны быть произведены в сентябре 2021 года. В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее.

Правительству РФ поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, Пенсионному фонду РФ — обеспечить выплату.