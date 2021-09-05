МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Самый главный враг инвестора – финансовая неграмотность. Именно она делает плохую инвестицию катастрофичной. Самым плохим вариантом “инвестирования” являются финансовые пирамиды. Об этом рассказывает агентству "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Эксперты рассказали, как не стать жертвой "черных" кредиторов

По его словам, финансовая пирамида — это вложение средств в криминальный, заранее убыточный и мошеннический проект.

“Неизбежный крах финансовой пирамиды – это просто потеря средств и болезненный плохой опыт для инвесторов. Но катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жилье”, — отмечает финансист.

Все средства, вложенные в один проект или даже в несколько проектов, но с одинаковыми рисками инвестирования, также ни к чему хорошему не приводят.

“Одна финансовая пирамида или пять – результат один: вы останетесь без денег. Но если вы не инвестируете в финансовые пирамиды – это не значит, что вы инвестируете только в надежные инструменты”, — добавляет Тузов.

Выдавать прямые займы юридическим или физическим лицам – это также крайне рискованная инвестиция. Дело в том, что в инвестициях важен не только ожидаемый процент доходности, но и возможности инвестора по возврату вложенных средств, поясняет специалист.

“Если на регулируемом Банком России финансовом рынке выстроена инфраструктура, направленная на соблюдение интересов обеих сторон в инвестициях, то уходя в “маргинальные” нерегулируемые ЦБ сферы инвестирования, вы остаётесь один на один с проблемами, которые могут возникнуть в процессе такого инвестирования”, — резюмирует эксперт. Инвесторы не ждут сюрпризов от ОПЕК+

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