МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Представители металлургической отрасли и производители удобрений не против повышения налога на прибыль, однако просят государство не поднимать налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). С таким предложением бизнес выступил на встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым и министром финансов Антоном Силуановым, передают источники РБК. В ФТС рассказали о росте экспорта металлов в первом полугодии

Бизнесмены опасаются, что повышение НДПИ создаст препятствие для развития сложных проектов с небольшим содержанием металлов. В нынешней ситуации, по их мнению, справедливее будет поднять налог на прибыль. "Пусть платит тот, кто больше заработал", — отмечает один из источников РБК.

По данным РБК, предложения по повышению налоговой нагрузки для металлургов будут представлены премьер-министру Михаилу Мишустину. Среди них такие варианты, как: повышение коэффициента ренты НДПИ с 3,5 до 5, привязка НДПИ к выручке, ввод налога на дивиденды с учетом инвестиций (чем выше дивиденды и ниже капвложения, тем выше налог). Обсуждение этих вариантов также планируется на совещании в Минфине 16 сентября.

Ранее, в частности в Минфине, обсуждались варианты изъятия тех сверхдоходов, которые образовались у представителей металлургического бизнеса из-за резкого роста мировых цен на их продукцию. Так, в мае Белоусов заявлял, что вследствие роста мировых и внутрироссийских цен металлурги резко увеличили свои доходы и "нахлобучили" государство примерно на 100 миллиардов рублей.

Ранее министр финансов Силуанов заявлял, что изъятие части дополнительных доходов российских металлургов от благоприятной конъюнктуры мирового рынка является справедливым. Правительство России в условиях роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Белоусов указывал, что это мера временная и её целью является защита внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.