МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ до 6,75% окажет определяющее влияние на ожидаемое в ближайшее время снижение инфляции, рассказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, кандидат экономических наук Андрей Зубарев. В Центробанке заявили о готовности к резкому повышению ключевой ставки

"Ставка ЦБ поднялась достаточно сильно, поэтому, конечно, инфляция будет снижаться. Но тут надо понимать, что ставка снижает в первую очередь инфляционные ожидания, а не инфляцию здесь и сейчас", — сказал он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что пик роста цен придется на сентябрь, а потом ожидается снижение.

Зубарев объяснил, что ставка была поднята, чтобы снизить именно инфляционные ожидания. "Это всегда работало и сейчас сработает", – уверен экономист.

Кроме снижения инфляции, по его словам, возможно и снижение цен, но при ряде условий.

"Если предположить, что условно завтра цена на нефть вырастет на 20-30 долларов, то действительно курс рубля укрепится настолько, что цены в магазинах упадут. Курс будет меньше и импортное, например, молоко подешевеет, а это значит, что и российское вынуждено будет дешеветь", – заключил эксперт.

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