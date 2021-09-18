Экономист Зубарев считает, что в России возможно снижение цен, но при ряде условий
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ЦБ до 6,75% окажет определяющее влияние на ожидаемое в ближайшее время снижение инфляции, рассказал в интервью радио Sputnik старший научный сотрудник лаборатории математического моделирования экономических процессов Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС, кандидат экономических наук Андрей Зубарев.
"Ставка ЦБ поднялась достаточно сильно, поэтому, конечно, инфляция будет снижаться. Но тут надо понимать, что ставка снижает в первую очередь инфляционные ожидания, а не инфляцию здесь и сейчас", — сказал он.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала, что пик роста цен придется на сентябрь, а потом ожидается снижение.
Зубарев объяснил, что ставка была поднята, чтобы снизить именно инфляционные ожидания. "Это всегда работало и сейчас сработает", – уверен экономист.
Кроме снижения инфляции, по его словам, возможно и снижение цен, но при ряде условий.
"Если предположить, что условно завтра цена на нефть вырастет на 20-30 долларов, то действительно курс рубля укрепится настолько, что цены в магазинах упадут. Курс будет меньше и импортное, например, молоко подешевеет, а это значит, что и российское вынуждено будет дешеветь", – заключил эксперт.
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