МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Количество телефонных мошенничеств растет, а злоумышленники выдумывают все новые способы обмана, чтобы усыпить бдительность жертв и обойти сервисы безопасности. Есть фраза, с помощью которой преступникам удается довести свой замысел до конца. Она произносится в тот момент, когда мошенник забрасывает психологический крючок для того, чтобы завладеть всем вниманием собеседника. Эта фраза не примитивна, но и не так уж сложна для восприятия человеком любого возраста и уровня образования, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Юрист объяснил, зачем мошенники клонируют чужие автомобильные номера

Звучит она следующим образом:

"На вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников". Эта формулировка каким-то волшебным образом лишает людей бдительности и располагает к мошеннику, считает эксперт.

В этот момент человеку стоило бы задуматься: как это заботливые "банкиры" смогли зафиксировать эту самую подозрительную активность? Но эта "волшебная" фраза почему-то отключает бдительность даже у людей, обладающих значительным жизненным опытом.

Если вы услышали знаменитую фразу про "подозрительную активность" — кладите трубку, советует юрист.

Читайте также:

В ПФР назвали главные схемы мошенников для обмана пенсионеров