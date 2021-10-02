МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ, Михаил Макаров. Каждый оборонный бюджет США в последние годы традиционно содержит новые санкции против России. Проект бюджета на 2022 год не стал исключением из правила. Документ, уже одобренный Палатой представителей, содержит предложения по новым ограничениям против "Северного потока — 2" и госдолга РФ. Кроме того, предлагается ввести еще и персональные санкции против 35 российских граждан. Чем новые санкции могут навредить российской экономике, разбирался "Прайм". В последний момент: у США появился шанс избежать дефолта

СИЛА ТРАДИЦИИ

В том, что американские законодатели опять хотят ввести какие-то санкции против России ничего неожиданного нет — они занимаются этим со времен инициированного Уильямом Браудером "Акта Магнитского", вступившего в силу в декабре 2012 года. Этим документом вводились санкции против 60 российских чиновников, якобы причастных к нарушению прав человека в России.

Более масштабные санкции против России были введены Штатами после присоединения Крыма. Они предусматривали замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включенных в специальные списки. Американским компаниям было запрещено поддерживать деловые отношения с попавшими под санкции российскими организациями и гражданами.

После этого санкции против России стали вводиться на регулярной основе и общее их количество превысило все разумные пределы. Только Барак Обама утвердил 555 антироссийских санкций. Дональд Трамп за время своего президентства одобрил 293 секционных действий против России. Джо Байден на посту президента находится менее года, но уже одобрил 61 санкцию. И, похоже, останавливаться на достигнутом точно не собирается.

УДАР ПО ДОЛГУ

Пока большинство экспертов сходится во мнении, что наиболее болезненными из санкций, прописанных в проекте нового оборонного бюджета США, могут стать ограничения на обращение российских облигаций. Конгрессмены планируют запретить американским инвесторам торговать ими на вторичном рынке. Однако большинство аналитиков считает, что ничего экстраординарного не случится: ни объемы торгов российскими бумагами, ни их котировки не пострадают. В Кремле высказались о возможных санкциях США на российский госдолг

Санкции США не распространяются на неамериканских инвесторов: они как торговали, так и будут торговать российскими долговыми бумагами. К тому же доля иностранцев на рынке российских госооблигаций в принципе небольшая, и наблюдается тенденция к дальнейшему ее снижению. По данным Банка России, летом она опускалась ниже 20%, а в сентябре хоть и подросла, но очень незначительно — всего до 21%. Кроме того, количество облигаций, принадлежащих нерезидентам, тоже крайне мало — около 7% от всех обращавшихся бумаг.

Так что если поправки в военный бюджет и будут приняты, то пострадают прежде всего американцы: российские бумаги будут покупать все, кроме них. Так что заокеанские инвесторы элементарно окажутся в более невыгодном положении по сравнению с конкурентами.

ВАШИНГТОН ВЫДОХСЯ

Что касается новых санкций против "Северного потока — 2" и компаний, принимавших участие в его строительстве, они вообще вступают в противоречие с политикой, проводимой Байденом с целью нормализовать отношения с европейскими партнерами, сильно пошатнувшиеся при Трампе. Ведь любые ограничения против нового газопровода подтолкнут к росту цены на газ, которые уже находятся на рекордных уровнях. Вряд ли европейцы этому сильно обрадуются. Не случайно Байден еще в апреле назвал действия против "Северного потока — 2" непродуктивными. Трамп заявил, что остановил "Северный поток-2", а Байден его разрешил

Поправки, предлагающие проверить чиновников и бизнесменов из списка, составленного соратниками Навального, по критериям для введения против них персональных санкций по акту Магнитского, судя по всему, вообще мало кого волнуют. Все вспоминают так называемый "кремлевский доклад" США 2018 года со списками российских высокопоставленных лиц, бизнесменов и "олигархов", который наделал много шума, но не привел ни к каким существенным последствиям.

Так что особого вреда предлагаемые санкционные поправки, содержащиеся в американском военном бюджете, экономике России не принесут. Уже звучат оценки, что все эти инициативы больше напоминают борьбу с ветряными мельницами. Поэтому озвучиваются большие сомнения, что они вообще будут одобрены верхней палатой Конгресса и попадут в окончательный вариант оборонного бюджета США. В любом случае очевидно, что санкционная политика США выдыхается: Вашингтон уже не может предложить ничего существенного.