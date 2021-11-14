МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Чтобы получить максимально возможную пенсию необходимо подтвердить стаж, заработок, особые условия труда и другие особые условия, например, инвалидность. При этом, надо, чтобы был максимально учтён ваш стаж и весь официальный заработок, рассказывает агентству "Прайм" заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Госдума одобрила приостановку индексации базы для военных пенсий

Чаще всего граждане обращаются в Пенсионный фонд за пенсией по старости, которая формируется сейчас за счёт страховых взносов. Размер отчислений страховой части составляет 22% от заработной платы будущего пенсионера. Таким образом, чем выше зарплата, тем больше абсолютный размер отчислений, осуществляемых работодателем в Пенсионный фонд.

Григорьева напоминает, что с 2002 года на каждого официально оформленного работника ведутся лицевые счета в ПФР, поэтому, обращаясь за назначением пенсии, надо подтверждать размер заработка, который был до 2002 года. Заработок, который гражданин получал с 2002 года, отражён на лицевом счёте.

"Так, на лицевых счетах ПФР cодержится информация о стаже и размере заработка, как по основному месту работы гражданина, так и по местам совмещения и другим разовым заработкам, если они были официально оформлены", — добавляет экономист.

Подтвердить стаж до 2002 года можно на основании оригинала трудовой книжки, справок с места работы, архивных справок (если предприятие закрылось).

По ее словам, для получения максимально возможной пенсии необходимо предоставить следующие документы:

трудовая книжка (подлинник);

трудовые договоры, приказы о назначении на должность, ведомости выплаты зарплаты (если таких данных нет в ПФР);

архивные справки о деятельности организации (если оно закрылось);

военный билет (для военнообязанных и проходивших службу);

справки об инвалидности, документы о периодах работы на Крайнем севере, в сельской местности и жизни там, документы об иждивенцах, нетрудоспособных членах семьи и о доходах всех членов семьи.

"Если гражданин не обращается в ПФР с заявлением о назначении пенсии с дополнительными документами, то ему назначают пенсию на основе данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", — поясняет Елена Григорьева.

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