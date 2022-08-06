Минэкономразвития подготовило экспериментальный правовой режим для беспилотных автомобилей
МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в городах и пригородах в более чем 40 регионах РФ.
Соответствующий проект постановления правительства и программа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций по предоставлению транспортных услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на территориях отдельных субъектов РФ опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан министерством совместно со Сбером.
Под ВАТС подразумевается транспортное средство, осуществляющее движение в автоматизированном режиме управления либо под контролем водителя-испытателя, либо без него, но при удаленном контроле оператора. В марте текущего года правительство РФ утвердило правовой режим для применения беспилотного транспорта. В эксперименте участвуют беспилотники, разработанные специалистами "Яндекса". Использование машин с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Татарстане и на федеральной территории "Сириус"; без водителя-испытателя — на территории Иннополиса и центра "Сколково".
"В отличие от других экспериментов, новая программа предусматривает механизмы, позволяющие эксплуатацию в городах и пригородах не только легковых, но и грузовых беспилотных автомобилей", — пояснили РИА Новости в Минэкономразвития.
В министерстве полагают, что установление различных программ ЭПР в сфере беспилотного транспорта позволит в короткие сроки повысить доступность новых видов транспортных услуг в сочетании с их комфортностью и безопасностью. Там также отметили, что положения предложенной программы открывают возможность участия в эксперименте как тех организаций, которые ранее не эксплуатировали беспилотные авто, так и тех, кто имеет опыт такой эксплуатации, если разработаны новые беспилотные авто, ранее не эксплуатировавшиеся.
"Программа устанавливает поэтапный порядок эксплуатации ВАТС для различных участников с различным опытом их эксплуатации и устанавливает условия, только при достижении которых открывается возможность оказания коммерческих услуг в рамках ЭПР и возможность смены мест эксплуатации в пределах регионов, установленных программой", — добавили в Минэкономразвития.
Экспериментальный правовой режим для легковых и грузовых авто предлагается установить в более чем 40 регионах России, в числе которых Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский и Хабаровский края, Московская, Ленинградская, Курганская и Оренбургская области.
В министерстве агентству также напомнили, что в настоящее время на финальном этапе находится подготовка аналогичного эксперимента по грузовым беспилотным междугородним перевозкам на федеральной трассе М-11. В начале июля Минтранс сообщал, что экспериментальный правовой режим для беспилотных грузовых автомобилей на платной трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, планируется ввести осенью.
https://1prime.ru/state_regulation/20220806/837718274.html