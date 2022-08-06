МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в городах и пригородах в более чем 40 регионах РФ. Россиянам рассказали, какие автобренды первыми уйдут из России

Соответствующий проект постановления правительства и программа экспериментального правового режима (ЭПР) в сфере цифровых инноваций ‎по предоставлению транспортных услуг по перевозке грузов, ‎пассажиров и багажа с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на территориях ‎отдельных субъектов РФ опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ разработан министерством совместно со Сбером.

Под ВАТС подразумевается транспортное средство, осуществляющее движение в автоматизированном режиме управления либо под контролем водителя-испытателя, либо без него, но при удаленном контроле оператора. В марте текущего года правительство РФ утвердило правовой режим для применения беспилотного транспорта. В эксперименте участвуют беспилотники, разработанные специалистами "Яндекса". Использование машин с водителем-испытателем будет разрешено в Москве, Иннополисе в Татарстане и на федеральной территории "Сириус"; без водителя-испытателя — на территории Иннополиса и центра "Сколково".

"В отличие от других экспериментов, новая программа предусматривает механизмы, позволяющие эксплуатацию в городах и пригородах не только легковых, но и грузовых беспилотных автомобилей", — пояснили РИА Новости в Минэкономразвития.

В министерстве полагают, что установление различных программ ЭПР в сфере беспилотного транспорта позволит в короткие сроки повысить доступность новых видов транспортных услуг в сочетании с их комфортностью и безопасностью. Там также отметили, что положения предложенной программы открывают возможность участия в эксперименте как тех организаций, которые ранее не эксплуатировали беспилотные авто, так и тех, кто имеет опыт такой эксплуатации, если разработаны новые беспилотные авто, ранее не эксплуатировавшиеся. "Автостат" оценил количество купленных в России китайских автомобилей

"Программа устанавливает поэтапный порядок эксплуатации ВАТС для различных участников с различным опытом их эксплуатации и устанавливает условия, только при достижении которых открывается возможность оказания коммерческих услуг в рамках ЭПР и возможность смены мест эксплуатации в пределах регионов, установленных программой", — добавили в Минэкономразвития.

Экспериментальный правовой режим для легковых и грузовых авто предлагается установить в более чем 40 регионах России, в числе которых Москва и Санкт-Петербург, Краснодарский и Хабаровский края, Московская, Ленинградская, Курганская и Оренбургская области.

В министерстве агентству также напомнили, что в настоящее время на финальном этапе находится подготовка аналогичного эксперимента по грузовым беспилотным междугородним перевозкам на федеральной трассе М-11. В начале июля Минтранс сообщал, что экспериментальный правовой режим для беспилотных грузовых автомобилей на платной трассе М-11 "Нева", связывающей Москву и Санкт-Петербург, планируется ввести осенью.