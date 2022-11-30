МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ посчитал нецелесообразным включать в программу льготного автокредитования машины французского Renault, причина — уход компании с российского рынка, сообщили РИА Новости в министерстве. Дилеры попросили включить Renault в программу льготных автокредитов

"Основными задачами программ стимулирования спроса (льготное автокредитование, льготный лизинг, субсидирование скидок на газомоторную технику) является поддержка российских автопроизводителей и повышение конкурентоспособности по сравнению с импортируемой или низколокализованной техникой", — напомнили в Минпромторге.

"Принимая во внимание уход компании Renault с российского рынка, дальнейшая поддержка реализации автомобилей данной марки за счет федерального бюджета представляется нецелесообразной", — подчеркнули в министерстве, отвечая на вопрос о включении бренда в программу льготных автокредитов.

Как ранее сообщал источник РИА Новости, российские дилеры обратились в Минпромторг с просьбой включить произведенные в России автомобили Renault в программу льготного автокредитования. Всего в дилерских центрах страны осталось порядка 5 тысяч автомобилей бренда, они были куплены в мае по высокой цене, а льготное автокредитование помогло бы их реализовать, отмечал собеседник агентства.

Французский автоконцерн Renault официально ушел с российского рынка в середине мая. Московский завод компании перешел правительству Москвы по сделке за символическую стоимость, доля в "АвтоВАЗе" — подведомственному Минпромторгу РФ "ФГУП" НАМИ (с опционом обратного выкупа в течение шести лет). По соглашению сторон, сервисное обслуживание машин Renault в России и поставку запчастей к ним осуществляет "АвтоВАЗ".

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Renault в РФ за январь-октябрь текущего года упали почти на 70%, до 34 тысяч.