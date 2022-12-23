МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении участника организованной группы из Приморья, которая контрабандой вывезла в Китай ценные породы древесины на 636 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель управления ГП по ДФО. В СФ назвали переориентацию экспорта леса на восточные рынки нерентабельной

По версии следствия, в 2016-2019 годах в Приморье участники организованной группы, в число которых входил фигурант — 52-летний местный житель, купили не менее 99,6 тысячи кубометров нелегально заготовленного ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, осины, березы белой, березы желтой, ели аянской. Для отправки в КНР они использовали документы фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

"В результате из России на территорию Китая незаконно перемещены лесоматериалы стоимостью более 636 миллионов рублей. Уголовное дело будет рассмотрено Уссурийским районным судом Приморского края", — говорится в сообщении.

В отношении остальных участников группы расследование продолжается.