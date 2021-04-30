МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Чаще всего смартфон работает медленно из-за большого количества установленных приложений. Чтобы решить проблему, достаточно будет отключить те из них, что не нужны или работают в фоновом режиме. Очистка кэша и отключение автосинхронизации увеличит скорость отклика устройства. Об этом агентству "Прайм" рассказала специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. Эксперт сказал, какое приложение надо удалить, если смартфон "тормозит"

При покупке смартфона обращайте внимание на объем оперативной памяти устройства.

"Сейчас нормой считается не менее 4Гб — имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", — указала эксперт.

Иногда звучат призывы ставить на старые телефоны новые версии операционной системы — якобы это ускоряет работу смартфона. На самом деле, по словам специалиста, эта операция вряд ли заметно увеличит скорость работы смартфона, а вот время его работы может существенно сократиться.

"Если ваш телефон уже довольно старый (более 5 лет в эксплуатации), никакие ухищрения не заставят его работать быстро — поможет только смена устройства", — подытожила Ильичева.

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