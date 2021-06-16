МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мессенджеры, в которых можно общаться, не имея подключения к интернету и даже устойчивой мобильной связи, достаточно востребованы. Например, может не быть устойчивой связи на отдыхе, в удаленных населенных пунктах со сложным ландшафтом, или связь пропадает во время разных ЧС. Тогда мессенджер, к которому подключена группа людей, может быть не просто единственным средством связи, но и самым надежным. Существует несколько приложений, которыми можно воспользоваться в таких ситуациях, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

"Во-первых, это приложение FireChat – оно создано для устройств Android и предусматривает возможность проводить обмен сообщениями в автономном режиме. Приложение использует Bluetooth и одноранговый (peer-to-peer) Wi-Fi для создания ячеистой Mesh-сети для передачи данных. Максимальный радиус передачи от одного устройства к другому — 65-70 метров", — говорит эксперт.

Эксперты назвали самый безопасный мессенджер в мире через Bluetooth или Wi-Fi. Мессенджер предоставляет также возможность транслировать сообщения сразу большой группе пользователей, что может быть необходимо в режиме ЧС или природном бедствии.

Приложение Serval Mesh предназначено для создания прямых соединений между сотовыми телефонами. Соединения осуществляются через сети Wi-Fi, но при этом нет необходимости в наличии сигнала мобильной связи при формировании сетки через Wi-Fi. По словам Ильичевой, Serval Mesh может обеспечить широкий охват связи и большую дистанцию передачи с минимальным количеством участников сети.

Еще один мессенджер — Hike – обладает дополнительными функциями: рассылкой сообщений в автономном режиме, возможностью скрыть личные чаты. В отсутствии интернета приложение рассылает сообщения в виде СМС, работает на расстоянии до 100 метров.

"Также Signal Offline — это мессенджер, использующий технологию Wi-Fi Direct, с помощью которой приложение сканирует пространство для обнаружения ближайших устройств и составляет список пользователей, где отображаются окружающие вас устройства. Передача данных по Wi-Fi происходит на скорости 250 Мбит/с, что дает возможность передавать фото и видеоматериалы", — резюмирует специалист.