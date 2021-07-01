МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Очень опасно оставлять в интернете данные своих банковских карт, даже если вам говорят, что это делать безопасно. Как показывает практика, к сожалению, это не так. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Часто бывает и так, что злоумышленники меняют страницы сайтов, делая "зеркала" — определить это достаточно сложно. Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции", — добавляет он.

Эксперт объяснил, о чем нельзя писать в соцсетях это приводило к снятию денег, потом их возвращали, но "лишняя головная боль в этом вопросе ни к чему".

Не стоит заходить и на незнакомые сайты, потому что там разворачиваются программы вроде "троянских коней", которые потом очень трудно вывести из своего компьютера.

Когда вам приходят письма от незнакомых людей с каким-то загруженным файлом или со ссылкой, по которой нужно куда-то перейти, этого также не стоит делать. В подавляющем числе случаев это — "ведение на какой-то вирус".

По мнению Кускова, должна быть определенная гигиена ваших действий в интернете: отправлять и читать письма можно только от тех людей, которых вы знаете. "Если с первого письма от незнакомцев начинаются какие-то внутренние файлы, это должно вызывать у вас чувство опасения", — говорит Кусков.

Кроме того, эксперт напоминает, что "все наши действия находятся под бдительным оком правоохранительных органов и Роскомнадзора".