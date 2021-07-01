Россиянам перечислили самые строгие запреты в интернете
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Очень опасно оставлять в интернете данные своих банковских карт, даже если вам говорят, что это делать безопасно. Как показывает практика, к сожалению, это не так. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"Часто бывает и так, что злоумышленники меняют страницы сайтов, делая "зеркала" — определить это достаточно сложно. Люди вводят данные, отдают деньги, но не получают услугу, а затем данные этих карт позволяют снимать деньги за другие операции", — добавляет он.
Не стоит заходить и на незнакомые сайты, потому что там разворачиваются программы вроде "троянских коней", которые потом очень трудно вывести из своего компьютера.
Когда вам приходят письма от незнакомых людей с каким-то загруженным файлом или со ссылкой, по которой нужно куда-то перейти, этого также не стоит делать. В подавляющем числе случаев это — "ведение на какой-то вирус".
По мнению Кускова, должна быть определенная гигиена ваших действий в интернете: отправлять и читать письма можно только от тех людей, которых вы знаете. "Если с первого письма от незнакомцев начинаются какие-то внутренние файлы, это должно вызывать у вас чувство опасения", — говорит Кусков.
Кроме того, эксперт напоминает, что "все наши действия находятся под бдительным оком правоохранительных органов и Роскомнадзора".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210701/834069006.html