МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Телефонные спамеры – настоящая проблема, если ваш номер телефона попал в их базы для массового обзвона. Звонки могут раздаваться буквально каждые 2-3 минуты, причем с разных номеров. Как с этим бороться, рассказывает агентству "Прайм" эксперт мессенджера Gem4me Светлана Карачарова.

"Начать можно с занесения каждого позвонившего в черный список — но, как правило, такой способ имеет минимальный эффект: спамеры тут же повторяют попытку с другого номера. Поэтому лучше установить специальную программу — определитель номера и блокировщик спам-звонков", — говорит она.

Эксперт научил, как отвадить телефонных мошенников

Кроме того, за небольшую доплату у любого оператора можно подключить услугу под названием "Антиспам".

Есть и еще один хороший способ — не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Но подходит он далеко не всем, особенно если ваш бизнес или работа напрямую связаны с коммуникацией.

Вообще, по словам Карачаровой, полезно завести отдельный номер для личных звонков. Тогда можно будет спокойно говорить с людьми, которые указаны в телефонной книге, зная, что никто другой позвонить с неизвестного номера не сможет.

В качестве превентивной меры эксперт советует никогда не оставлять свой реальный номер телефона во всех этих многочисленных анкетах, которые всем нам, так или иначе, приходится заполнять.

Только одно слово. Как сделать так, чтобы вас "разлюбили" мошенники

Разные способы борьбы со спамерами, которыми наполнена Сеть (вроде обращения в прокуратуру или оформления жалобы на руководителя компании), увы, работают далеко не всегда. Спамеры, поняв, что так или иначе вы идете на контакт, будут придумывать все новые способы с вами "пообщаться", что очень сильно мешает в повседневной жизни.

"Впрочем, изобретательные люди уже давно придумали массу способов испортить спамерам жизнь — например, сделав заинтересованный вид, попросить рассказать вам все поподробнее, а потом положить трубку и поднять ее минут через 15 и невинным голосом попросить повторить все еще раз с самого начала", — говорит специалист.

Но лучше просто не "светить" нигде свой телефон и поставить ПО с антиспамом.