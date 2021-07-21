Эксперт рассказал, как реанимировать зависший компьютер
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Конечно, пользователей нервирует момент, когда компьютер начинает зависать в процессе выполнения важных задач. При нагрузке он может работать медленнее или вообще перестать работать. В таком случае лучше дать компьютеру минуту – возможно, это зависание из-за задачи с высокой нагрузкой на процессор, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.
"Кстати, повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера, виновата может быть система охлаждения. Если ожидание нескольких минут не помогло, убедитесь, что у вас нормально работает мышь. Быть может, у неё плохой контакт, или садятся батарейки в беспроводной мыши. Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит", — добавляет эксперт.
Поскольку работа за компьютером часто связана с интернетом и работой браузера, возникает ощущение, что завис весь компьютер, но на самом деле это может быть одна страница из интернета.
Самый распространенный вариант действий при "зависании" компьютера — это сочетание клавиш Ctrl + Alt + Del, при одновременном нажатии которых открывается системное меню, и через диспетчер задач можно закрыть "подвисшую" программу.
"Правда, а таком случае данные не сохранятся, зато компьютер снова начнет работать быстро", — отмечает Тимофеев.
Однако, если у вас "синий экран", то лучше обратиться к специалисту. Возможно, он сумеет спасти систему и все данные, хранящиеся в ней.
Можно и самостоятельно воспользоваться программами по восстановлению данных, протестировать оперативную память и "жёсткий диск" на сбои, но это крайний случай, и те данные, которые были в оперативной памяти, восстановить, скорее всего, не получится.
Alt + F4 закрывает любые окна — это также может помочь при зависании.
"Если вы, к примеру, пишете текст в Word, и компьютер начинает зависать, тогда восстановление текста зависит от настройки автосохранения. После зависания и закрытия программы при повторном запуске можно выбрать открыть последнее автосохранение или восстановление", — заключил эксперт.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20210721/834244982.html