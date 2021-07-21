МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Конечно, пользователей нервирует момент, когда компьютер начинает зависать в процессе выполнения важных задач. При нагрузке он может работать медленнее или вообще перестать работать. В таком случае лучше дать компьютеру минуту – возможно, это зависание из-за задачи с высокой нагрузкой на процессор, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

"Кстати, повышенный нагрев может приводить к зависанию компьютера, виновата может быть система охлаждения. Если ожидание нескольких минут не помогло, убедитесь, что у вас нормально работает мышь. Быть может, у неё плохой контакт, или садятся батарейки в беспроводной мыши. Из-за этого может возникнуть ощущение, что компьютер тормозит", — добавляет эксперт.

Поскольку работа за компьютером часто связана с интернетом и работой браузера, возникает ощущение, что завис весь компьютер, но на самом деле это может быть одна страница из интернета.

Эксперт объяснил, как не "убить" ноутбук на удаленке летом или расходуют много ресурсов.

Самый распространенный вариант действий при "зависании" компьютера — это сочетание клавиш Ctrl + Alt + Del, при одновременном нажатии которых открывается системное меню, и через диспетчер задач можно закрыть "подвисшую" программу.

"Правда, а таком случае данные не сохранятся, зато компьютер снова начнет работать быстро", — отмечает Тимофеев.

Однако, если у вас "синий экран", то лучше обратиться к специалисту. Возможно, он сумеет спасти систему и все данные, хранящиеся в ней.

Можно и самостоятельно воспользоваться программами по восстановлению данных, протестировать оперативную память и "жёсткий диск" на сбои, но это крайний случай, и те данные, которые были в оперативной памяти, восстановить, скорее всего, не получится.

Alt + F4 закрывает любые окна — это также может помочь при зависании.

"Если вы, к примеру, пишете текст в Word, и компьютер начинает зависать, тогда восстановление текста зависит от настройки автосохранения. После зависания и закрытия программы при повторном запуске можно выбрать открыть последнее автосохранение или восстановление", — заключил эксперт.