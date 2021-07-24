МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Стандарты, позволяющие присоединять дополнительную информацию к изображениям, получили своё распространение вместе с развитием цифровых камер. Один из основных сборщиков этих данных — EXIF стандарт, разработанный специально для самых популярных графических форматов JPEG и TIFF. Благодаря ему многие приложения имеют возможность сортировать фотографии по дате, времени и месту съёмки. Большинство производителей гаджетов добавляют к картинкам и технические показатели для последующей корректной работы их фирменных программ на персональных компьютерах. Но, как и любая цифровая информация, эти метаданные могут попадать в руки злоумышленников, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Эксперт дал совет, как быть, если ваше фото выложили в сеть без спроса

"Необходимо помнить, что при загрузке фотографии в социальную сеть, отправке её по электронной почте или через мессенджер вы неминуемо делаете достоянием третьих лиц часть личных данных", — отмечает эксперт.

"Конечно, так происходит не всегда и многие онлайн-сервисы автоматически сжимают и очищают изображения от лишней информации, чтобы облегчить передачу тяжёлых графических объектов. Но и в таких случаях сам факт отправки несёт определённые риски", — добавляет он.

Даже если канал связи зашифрован, утечка может всё равно произойти. Время и место отправки фотографии, вероятно, будет видно опытному киберпреступнику.

Известны случаи, когда грабители узнавали местонахождение человека, который вовсе не пользуется социальными сетями, по метаданным картинок товара на онлайн-площадке объявлений.

"Жертва, сама того не ведая, предоставляла ссылку на облачное хранилище с детальными фотографиями продаваемой вещи", — рассказывает эксперт.

"В метаданных заранее обработанных изображений был не только адрес частного дома, но и дополнительная картинка для иконки файла. На ней виднелись обрезанные части фотографий с местом нахождения сейфа в жилище. Таким образом преступники сразу понимали в каком конкретном месте лежит ценность", — говорит Мясоедов. Эксперт рассказала, чьи фото нельзя выкладывать в Instagram

Для защиты от слежки по фото рекомендуется вручную очищать раздел "свойства" изображения на компьютере или скачать специальную программу, делающую это автоматически.

Такие программы существуют как для стационарных, так и для мобильных устройств.

Также при активном пользовании фото приложениями на гаджетах, стоит отключать отображение геолокации. При отправке графических объектов в публичных местах разумно пользоваться VPN-программами.

"Если соблюдать эти несложные правила, вероятность быть вычисленным по фотографии будет крайне мала", — подытожил специалист.