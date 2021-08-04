МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Для того чтобы организовать более уверенный прием сотовой связи на даче, необходимо прежде всего определиться с наличием оператора в вашем конкретном регионе. Как минимум стоит посмотреть на SIM-картах различных операторов возможность и качество приема в вашей местности. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

"Тех, которые вообще не присутствуют, мы не рассматриваем и оставляем сим-карту операторов, которые частично присутствуют в вашем районе", — добавляет он.

Также нужно понимать, что удаленность от базовой станции в деревнях больше.

"В любом случае географические параметры – равнины, долины — меняют расстояние возможного сигнала, он заметно отличается от математически выбранной картинки на сайте оператора", — отмечает эксперт.

Эксперт рассказал, когда лучше отключить интернет на смартфоне чтобы улучшить сигнал, используются и так называемые репитеры, которые устанавливаются на фасадах и на окнах зданий. Эти устройства увеличивают сигнал, которого недостаточно в простом смартфоне либо на ноутбуке, и вы получаете гораздо более хороший вариант использования сигнала.

По словам Кускова, чем выше ваше здание, тем сигнал будет распространяться лучше. Стоит учитывать и то, что операторам невыгодно идти в деревню, где находятся всего несколько домов.

"Еще один способ улучшить связь – это использовать USB-модем с выносной уличной антенной. В самом плохом случае, когда отсутствуют все операторы, можно использовать спутниковый интернет, который сейчас стал достаточно приемлемым по цене", — подытожил специалист.