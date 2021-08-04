Улучшить сотовую связь на даче можно с помощью репитеров и USB-модем с выносной уличной антенной
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Для того чтобы организовать более уверенный прием сотовой связи на даче, необходимо прежде всего определиться с наличием оператора в вашем конкретном регионе. Как минимум стоит посмотреть на SIM-картах различных операторов возможность и качество приема в вашей местности. Об этом рассказал агентству "Прайм" директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.
"Тех, которые вообще не присутствуют, мы не рассматриваем и оставляем сим-карту операторов, которые частично присутствуют в вашем районе", — добавляет он.
Также нужно понимать, что удаленность от базовой станции в деревнях больше.
"В любом случае географические параметры – равнины, долины — меняют расстояние возможного сигнала, он заметно отличается от математически выбранной картинки на сайте оператора", — отмечает эксперт.
По словам Кускова, чем выше ваше здание, тем сигнал будет распространяться лучше. Стоит учитывать и то, что операторам невыгодно идти в деревню, где находятся всего несколько домов.
"Еще один способ улучшить связь – это использовать USB-модем с выносной уличной антенной. В самом плохом случае, когда отсутствуют все операторы, можно использовать спутниковый интернет, который сейчас стал достаточно приемлемым по цене", — подытожил специалист.
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