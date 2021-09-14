МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Роскачество планирует провести исследование сервисов видеоконференцсвязи, включая Zoom и Skype, в рамках которого будет изучено как качество связи, так и безопасность сервисов, сообщил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов. Zoom заплатит за нарушение конфиденциальности в США

"Сейчас мы получили поручение Минцифры РФ по глубокому исследованию сервисов видеоконференцсвязи, как российских, так и международных, включая Zoom и Skype. Мы обязательно поручение исполним и детально проверим и качество связи, и безопасность сервисов, и пути использования информации, которую пользователи предоставляют", — сказал Протасов.

Помимо этого, по его словам, организация рассматривает возможность запуска в пилотном режиме сертификации Роскачеством доверенных интернет-магазинов. "Например, в последнее время очень много жалоб от россиян поступает на онлайн-магазины, которые продают театральные билеты: появилось много мошеннических площадок, которые на самом деле не продают билеты", — пояснил собеседник агентства.

"Вполне возможно, что также будем запускать в России систему сертификации, которая будет подтверждать, что тот или иной онлайн-магазин проверен нашими экспертами, ему можно доверять", — добавил он.

Протасов отметил, что Роскачество провело переговоры по данному пилотному проекту с Ассоциацией компанией интернет-торговли (АКИТ). "Коллеги очень поддерживают данный проект, если он будет реализован. Кроме того, данный проект мы обсуждаем с коллегами из Минпромторга и Минцифры России", — сказал глава организации.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.30 мск.

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