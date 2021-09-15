МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Если помещение большое и в нем много бытовых приборов, никакой роутер не сможет выдавать полный сигнал на все отдаленные точки. Чтобы минимизировать потери сигнала, а также повысить качество беспроводной сети лучше следовать определенным правилам, рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко. Специалист назвал момент, когда необходимо выключить Wi-Fi

В первую очередь, необходимо минимизировать количество стен, через которые будет проходить сигнал роутера. Чем больше препятствий, тем хуже сигнал. Оптимальная точка размещения — в середине квартиры. При этом нельзя оставлять роутер на полу, а также закрывать крупной мебелью, такой как шкафы, диваны, аквариумы, отметил эксперт.

Он также советует избегать размещения роутера рядом с другими электроприборами, особенно теми, которые излучают радиоволны (например, микроволновка). Дело в том, что электроприборы — источник радиочастотных шумов и магнитных полей, а микроволновки работают приблизительно на той же частоте, что и беспроводные сети: это сведет силу сигнала к минимуму. Таким образом, кухня — худшее место для размещения роутера.

По его мнению, роутер стоит держать вдали от постоянных источников тепла. Как и любой другой электроприбор, роутер во время работы генерирует тепло. Не следует размещать его у батарей или в местах, где затруднена вентиляция, не накрывайте устройство и не загораживайте вентиляционные отверстия в его корпусе. При необходимости следует своевременно очищать их от пыли. Эксперт предупредил, почему нельзя выбрасывать старый смартфон

"Владельцем частных домов, а также квартир с большой площадью рекомендуется воспользоваться дополнительными приборами, а именно повторителем беспроводного сигнала (репитер). Ведь даже самый мощный роутер не сможет покрыть все дизайнерские решения отдельных проектов, а железная арматура в стенах сведет уровень сигнала к минимуму", — говорит Кузьменко.

Помимо этих простых советов, следует учитывать и количество подключаемых к роутеру приборов. В теории можно подключать сколько угодно устройств, единственный ограничитель — количество IP адресов, которое может выдать ваше устройство, но на практике это ограничивает скорость передачи данных.

"Если вам нужно подключить до шести устройств, то хватит и самого простого роутера, до 15 устройств справится роутер до 600 Мбит/с, ну а если количество устройств начинается от 20 и выше — следует подумать о промышленных роутерах, которые ставят в торговых центрах для общего пользования", — заключил специалист Роскачества.