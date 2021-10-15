МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мессенджеры стали одним из самых эффективных средств коммуникации. Ни электронная почта, ни даже телефонный разговор не дают возможности так лаконично и быстро излагать свои мысли. На фоне растущего спроса на сервисы мгновенного обмена сообщениями растёт и конкуренция между разработчиками этого вида ПО. Для каждой целевой группы рождаются свои производительные и удобные приложения, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Россиянам напомнили, какую информацию нельзя раскрывать в мессенджерах

Первым и самым главным качеством мессенджера является его безопасность. Cистема передачи сообщений построена по принципу пользователь-сервер-пользователь и в редких случаях по принципу peer-to-peer. В первом случае данные на какое-то время сохраняются на сервере компании-разработчика. Формат, в котором эти данные хранятся, играет большую роль.

"Самые популярные приложения поддерживают какой-то вид шифрования информации, но даже если сами сообщения не видны третьим лицам, то с метаданными создатель программы ознакомиться всё-таки может. Метаданные включают в себя информацию о номере и типе устройства, с которого вы переписываетесь, ваш IP-адрес в сети и даже телефонный номер – это необходимо учитывать", — говорит эксперт.

В то же время peer-to-peer-мессенджеры в разы повышают безопасность коммуникации. Ключевое их отличие заключается в том, что общение происходит в обход промежуточных серверов, напрямую между устройствами собеседников. Канал связи при этом дополнительно шифруется, а ключи доступа хранятся только у участников переписки. Но за этим следуют и некоторые неудобства. Первое и главное заключается в том, что вы не можете зайти в свой чат с другого девайса, так как он не состоит в цепочке общения, и на нём соответственно нет ключа доступа. Второй минус связан с быстродействием программы. Названа опасная технология, которая есть в каждом мессенджере

"Функционал в переписке по такому стандарту будет ограничен, преобразование видео для более быстрой передачи или последующее редактирование текста могут быть не доступны вовсе", — отмечает Мясоедов.

Компромиссом могут стать чаты, работающие через сервер, но имеющие сквозное шифрование. Есть и нишевые продукты, вроде blockchain мессенджеров, которые ещё значительнее повышают безопасность.

"Простыми словами, архитектура такого мессенджера настолько сложная, что взломать её с какой-то одной стороны невозможно: элементы для работоспособности программы находятся на неопределённом количестве устройств, но при этом ни один элемент по отдельности не несёт никакой важной информации", — пояснил эксперт.

Зачастую чем сложнее системы защиты мессенджера, тем больше трудностей в его эксплуатации испытывает пользователь — важно искать компромисс между безопасностью и удобством. К таким компромиссным вариантам эксперт относит, например, Telegram, который уделяет должное внимание конфиденциальности вашей переписки, не пренебрегая красотой и функциональностью. Можно обратить внимание и на мессенджер Signal. Сохраняя понятный интерфейс и несложные настройки, он уже делает шаг в сторону более сложных нишевых программ, заключил эксперт.