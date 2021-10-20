МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Современный смартфон предоставляет много функций контроля информационной безопасности. Если разобраться в доступных настройках, можно самостоятельно обезопасить себя как от кражи трафика или данных, так и от мошеннических снятий денег со счета. При этом, есть настройки, на которые стоит обратить особенное внимание, рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова. Эксперт научил, как поймать шпиона в вашем смартфоне

По ее словам, в системе Android управляемо практически каждое из разрешений для приложений.

"Обязательно надо проверить, каким приложениям в разделе "Разрешения приложений" доступны SMS, так как посредством чтения сообщений можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений, что чревато уже серьезными последствиями", — добавляет специалист.

Также пользователю следует выяснить, какие приложения имеют доступ к местоположению и микрофону на мобильном устройстве. В соответствующих разделах могут быть системные приложения или специализированные, но если в этих разделах обнаружится подозрительное приложение, например, игра, которой не нужен данный доступ, лучше его отключить.

Еще один важный раздел — "Особый доступ", где перечислены приложения с правами администратора на устройстве — в нем точно не должно быть лишних программ. Эксперт рекомендует оставить только системные или специализированные средства удаленного поиска телефона в случае его утери.

"Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения" всем приложениям", — отмечает Михайлова.

"Иногда корпоративные приложения присылают по почте, но при этом, как правило, прилагаются инструкции по необходимому изменению настроек. В любом случае, пользователь устройства должен включать эту функцию сознательно, понимая причины необходимости установки приложения не из магазина", — добавляет она. Эксперт рассказал, как безвозвратно удалить данные со смартфона

"Неограниченный доступ к данным" и "Доступ к премиум SMS-сообщениям" могут стать проблемой в роуминге — их тоже стоит "проследить и отключить лишние разрешения".

У системы iOS управлять разрешениями можно в разделе "Конфиденциальность" или в каждом приложении индивидуально. Кроме того, эксперт советует отследить, доверие каким сертификатам включено в системе (опция "Настройки доверия сертификатов"). Дополнительно на уровне провайдера можно включить функцию "Запрет контента" – она оградит от случайных или нежелательных платных звонков и SMS на короткие номера, а также исключит возможность платных подписок.