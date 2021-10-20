Эксперт Михайлова назвала функции смартфона, на которые стоит обратить особенное внимание
МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Современный смартфон предоставляет много функций контроля информационной безопасности. Если разобраться в доступных настройках, можно самостоятельно обезопасить себя как от кражи трафика или данных, так и от мошеннических снятий денег со счета. При этом, есть настройки, на которые стоит обратить особенное внимание, рассказывает агентству "Прайм" менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова.
По ее словам, в системе Android управляемо практически каждое из разрешений для приложений.
"Обязательно надо проверить, каким приложениям в разделе "Разрешения приложений" доступны SMS, так как посредством чтения сообщений можно получить доступ к некоторым кодам подтверждений, что чревато уже серьезными последствиями", — добавляет специалист.
Также пользователю следует выяснить, какие приложения имеют доступ к местоположению и микрофону на мобильном устройстве. В соответствующих разделах могут быть системные приложения или специализированные, но если в этих разделах обнаружится подозрительное приложение, например, игра, которой не нужен данный доступ, лучше его отключить.
Еще один важный раздел — "Особый доступ", где перечислены приложения с правами администратора на устройстве — в нем точно не должно быть лишних программ. Эксперт рекомендует оставить только системные или специализированные средства удаленного поиска телефона в случае его утери.
"Если нет потребности устанавливать приложения не из официального магазина, лучше запретить функцию "Устанавливать неизвестные приложения" всем приложениям", — отмечает Михайлова.
"Иногда корпоративные приложения присылают по почте, но при этом, как правило, прилагаются инструкции по необходимому изменению настроек. В любом случае, пользователь устройства должен включать эту функцию сознательно, понимая причины необходимости установки приложения не из магазина", — добавляет она.
"Неограниченный доступ к данным" и "Доступ к премиум SMS-сообщениям" могут стать проблемой в роуминге — их тоже стоит "проследить и отключить лишние разрешения".
У системы iOS управлять разрешениями можно в разделе "Конфиденциальность" или в каждом приложении индивидуально. Кроме того, эксперт советует отследить, доверие каким сертификатам включено в системе (опция "Настройки доверия сертификатов"). Дополнительно на уровне провайдера можно включить функцию "Запрет контента" – она оградит от случайных или нежелательных платных звонков и SMS на короткие номера, а также исключит возможность платных подписок.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20211020/834995398.html