МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Будучи основным средством коммуникации, мессенджеры хранят огромное количество данных о нас, нашей жизни и жизни близких. Мы надеемся, что самое ценное не утекает за границы наших устройств и, в случае чего, мы можем почистить контент и таким образом обезопасить себя. Однако это не соответствует действительности, рассказывает агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов. Назван самый опасный мессенджер для россиян

"Соблюдая цифровую гигиену и обращая внимание на настройки безопасности, мы значительно понижаем риски утечки информации. Но главная проблема заключается в том, что часть лазеек всё равно остаётся в руках у разработчиков программного обеспечения", — отмечает эксперт.

Практически все коммуникационные программы построены на клиент-серверной архитектуре. Это значит, что система для работоспособности всегда обращается к инфраструктуре разработчика, обмениваясь с ней различным контентом. Там он обрабатывается и передаётся уже вашему собеседнику. Если в приложении включено сквозное шифрование, тогда декларируется, что вашу переписку прочитать могут только те, кто в ней участвуют.

"Но надо понимать, что не все программы поддерживают такой вид защиты и, что это лишь заявления и при должной сноровке и серьёзных целях ключ подбирается и к закрытым данным", — уверен Мясоедов.

"Следуя этой логике, можно предположить, что удаление переписки на своём телефоне нивелирует вероятность взлома просто ликвидируя информацию. Но удаляя переписку на своём устройстве, мы не удаляем её на серверах компаний. Более того, мы теряем к ней доступ, а вот у инженеров разработчика он остаётся", — добавляет он. Россиянам напомнили, какую информацию нельзя раскрывать в мессенджерах

Период хранения удалённых пользователями данных может составлять весьма значительный период времени.

Если озаботиться проблемой заблаговременно, то можно скачать защищённые программы, в которых данные будут ходить только между собеседниками. Это возможно, если технология передачи работает в обход сервера по протоколу peer-to-peer. Отправлять отдельные сообщения в таком ключе можно и в мессенджере Telegram, но только если открыть такой чат отдельно через настройки.

Главное помнить, что как настройку текущего мессенджера, так и скачивание специального мессенджера, требуется производить заранее. Постфактум удалить сообщения, побывавшие на сервере разработчика, не получится, заключил эксперт.