МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В России создали проект стационарных посадочных вышек "Ладонь" для бесконтактной зарядки аккумуляторных батарей беспилотников, которые смогут использовать в том числе нефтяные и газовые компании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). В России создали новые электроприводные двигатели для малой авиации

Автор проекта Михаил Климчук отметил его важность из-за отсутствия в стране развитой наземной инфраструктуры и системы "дозаправки" дронов эксплуатанты вынуждены возвращать их в точку запуска для подзарядки аккумуляторов, что существенно снижает эффективность работы аппаратов и блокирует развитие беспилотной аэродоставки продуктов, медикаментов, почты и других грузов. По его словам, проект представлен в треке "Технологическое развитие" форума "Сильные идеи для нового времени", который в феврале проведут Агентство стратегических инициатив и фонд "Росконгресс".

По словам Климчука, сеть таких вышек позволит заряжать аккумуляторы беспилотников во время полета посредством электромагнитной индукции. Для этого БПЛА должен будет зависнуть на определенном расстоянии от контактной сети, что будет осуществляться за счет установленной на борту системы автоматического управления.

"Кроме того, будет разработано специальное программное обеспечение, которое будет управлять работой комплекса зарядных станций и отвечать за распределение ресурсов для зарядки дронов. Пробыв в воздухе над "Ладонью" 5 минут, дрон сможет провести в полете еще 20 минут или более, в зависимости от своих технических характеристик", — пояснил автор проекта.

Он рассказал, что беспилотники, которым требуется зарядка, будут прилетать к ближайшей доступной станции и пристыковываться к зарядным устройствам, а система управления станции, в свою очередь, будет автоматически распознавать тип дрона, определять его потребности в зарядке и оптимизировать работу станции в соответствии с ними.

"По окончании зарядки дрон отсоединится от станции и сможет продолжить свою работу", — сказал автор проекта.

Комплекс зарядных станций будет применим для большинства типов дронов. "Потенциальные клиенты — нефтяные и газовые компании, где сеть стационарных посадочных вышек позволит обеспечить постоянный мониторинг целостности нефте- и газопроводов. Также разработка может оказаться востребованной среди компаний из сферы логистики, транспорта, сельского хозяйства, геодезии и в других областях, где нужны продолжительные полетные миссии", — объяснил Климчук. Он добавил, что вышки можно будет использовать для размещения стационарных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) у приграничных районов.

Планируется, что решение будет выведено на рынок в течение ближайших двух лет после успешного завершения тестирования и получения необходимых сертификатов.