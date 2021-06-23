МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Решение об открытии авиасообщения с Турцией было принято после инспекции, и если россияне, находясь там на отдыхе, заболеют, турецкая сторона примет необходимые меры, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"В Турцию мы непосредственно выезжали. Наша мониторинговая миссия состояла из представителей Роспотребнадзора, Минздрава и Ростуризма. Там общались со всеми структурами, которые отвечают за организацию туристического сезона", — рассказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Она уточнила, что представители российской мониторинговой миссии в Турции смотрели работу гостиниц, аэропорта, больниц, ознакомились с тем, как организованы ПЦР-тестирование и доставка больных в медорганизации.

Наряду с этим, турецким коллегам указали на отдельные недостатки, которые беспокоят российскую сторону, сообщила Голикова. "Прежде всего, речь шла о трехзвездочных отелях — о тестировании персонала в этих отелях, о соблюдении там санэпидблагополучия. И вся эта информация мною в пятницу была доведена до наших граждан посредством соответствующего брифинга", — сказала она.

Россия находится в контакте с Грецией и Кипром, ситуация там стабильная, ответила Голикова на просьбу Владимира Путина рассказать, что делать россиянам за границей в случае болезни.

До открытия авиасообщения со странами, имеющими выход к морю, Роспотребнадзор, Минздрав, Ростуризм провели консультации со своими коллегами в этих государствах, добавила Татьяна Голикова.

"Прежде чем открыть авиационное сообщение со странами, которые находятся на берегу моря, если так можно выразиться, и странами, которые наиболее предпочтительны для отдыха наших граждан, нами, Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, Ростуризмом были проведены соответствующие консультации и с санитарно-эпидемиологическими, и с властями, которые отвечают за здравоохранение", — сообщила она.

Вице-премьер отметила, что большинство стран, с которыми открывается авиасообщение, готовы обсуждать взаимные соглашения о признании российской вакцины.

"Те страны, с которыми мы открываемся, в значительном большинстве, согласны обсуждать с нами двусторонние соглашения о принятии наших граждан и взаимном признании нашей вакцинации", — сказала вице-премьер.

Тем не менее, прямых обязательств о лечении заболевших коронавирусом россиян за границей у принимающих стран нет, заявила Татьяна Голикова.

"Прямых обязательств (о лечении заболевших коронавирусом россиян) нет, но каждая страна, мы об этом предупреждали наших туристов, она информирует о том, какие предъявляются требования и какие меры ими принимаются в случае, если человек на территории этого государства заболел и что он при себе должен иметь", — уточнила она.

Голикова пояснила, что первую очередь речь идет о страховом медобеспечении. "И мы тоже на это с Ростуризмом обращали на это самое серьезное внимание даже еще в прошлом году, когда в первый раз открывались после длительного ковидного перерыва", — добавила Голикова.

Выезд в отпуск за границу отсатется личным риском и ответственностью каждого человека. "Да, Владимир Владимирович, да", — сказала Голикова, отвечая на вопрос президента РФ Владимира Путина, что по сути поездка за границу — заключила она.